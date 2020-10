Google trennt sich von dem bisher mittels eines stilisierten Briefumschlags dargestellten Gmail-Logo. Insgesamt will der Hersteller die Piktogramme seiner diversen Apps besser aufeinander abstimmen. So geht er dabei vor. Im Zuge der Umbenennung der G-Suite in das neue Produkt namens Workspace hatte Google bereits angekündigt, die unter Workspace zusammengefassten Produkte auch mit Icons auszustatten, die diesen Zusammenhang kommunizieren. Das betrifft die Dienste Gmail, Drive, Kalender, Meet, Texte, Tabellen und Präsentationen und hat sich teilweise bereits vollzogen. Umschlag adé: Gmail-Skeuomorphismus ...

