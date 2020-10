ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler nach einer Strategieaktualisierung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Stuttgarter gingen die Defizite der Marke Mercedes energisch an, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Besser spät, als nie", so der Experte, aber der Wandel werde mehrere Jahre dauern. Daimler wolle nun bei den Markteinführungen seiner Elektromodelle das Tempo erhöhen. Bei den Luxus- und Sportmarken Maybach und AMG sowie der G-Klasse solle der Fokus künftig noch mehr auf der Marge als auf dem Absatz liegen. Aber auch wenn das Momentum der Aktie in den kommenden Quartalen stark bleiben könnte, sieht Hummel keine Neubewertungsstory. Luxusstrategie bedeute nicht zwangsläufig auch eine Luxusbewertung, so der Experte./edh/ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / 18:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

DAIMLER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de