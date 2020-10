DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: Die chinesischen Börsen blieben wegen der "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:16 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.383,75 +1,19% +4,65% Euro-Stoxx-50 3.225,41 -0,24% -13,88% Stoxx-50 2.912,56 -0,30% -14,41% DAX 12.855,71 -0,39% -2,97% FTSE 5.955,35 +0,09% -21,11% CAC 4.885,27 -0,21% -18,28% Nikkei-225 23.422,82 -0,05% -0,99% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174% -0,27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,49 40,67 -2,9% -1,18 -30,5% Brent/ICE 41,66 42,65 -2,3% -0,99 -32,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.883,14 1.877,79 +0,3% +5,35 +24,1% Silber (Spot) 23,38 23,10 +1,2% +0,28 +31,0% Platin (Spot) 860,30 852,00 +1,0% +8,30 -10,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Neue Hoffnung auf staatliche Hilfen für bestimmte Branchen und Konsumenten in den USA dürfte die Wall Street stützen. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump mit seiner Verlautbarung, die Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten für ein neues Corona-Hilfspaket seien gescheitert, noch arg belastet. Nun relativiert der Präsident seine Haltung und sorgt für neue Hoffnung in der Sache. Trump stellte staatliche Hilfen für Familien, Fluggesellschaften und Kleinunternehmen in Aussicht. Der Markt gehe in seiner Grundannahme davon aus, dass es eine Art von Corona-Hilfspaket geben werde, daher hätten die Vortagesaussagen von Trump auch so erschreckt, merkt ein Börsianer an und verweist auf die Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell, der Staatshilfen zur Stützung der Konjunktur in der Corona-Krise eingefordert hatte. Auch das am Abend erwartete Sitzungsprotokoll der Federal Reserve dürfte die Notwendigkeit zusätzlicher Hilfen offenbaren.

Levi Straus springen vorbörslich um 12 Prozent noch oben. Der Bekleidungshändler dank des Online-Geschäfts Quartalsgewinne und Umsätze über Erwartungen erzielt.

Cleanspark knicken um knapp 22 Prozent ein. Der Softwarehersteller für Energiemanagement hat die Ausgabe von neuen Aktien angekündigt, um sich Mittel für Marketing und Produktentwicklung zu beschaffen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15./16. September

FINANZMÄRKTE EUROPA

Während sich die Fallzahlen der Corona-Pandemie im Steigen befinden, hat US-Präsident Donald Trump die Verhandlungen zu einem weiteren Konjunkturhilfspaket eingestellt. Dies belastet die Börsen, zumal die wirtschaftliche Erholung in den USA ins Stocken zu geraten scheint. Die Verhandlungen sollen nun bis nach den US-Präsidentschaftswahlen ruhen. Die deutsche Industrieproduktion für den Monat August sorgt auf ganzer Linie für Enttäuschung. Die Schwäche zog sich durch alle Sektoren, besonders ausgeprägt war sie aber im Investitionsgüterbereich. Um 4,7 Prozent nach unten geht es mit den Aktien von Tui. Hier kommt der Weggang der CFO nicht gut an. Allerdings dürfte nicht das ganz Minus damit begründet werden: "Die gesenkte Absatzprognose von Boeing war mit einer drastisch gesenkten Erwartung an die Reisetätigkeit verbunden, daher ist der gesamte Sektor unter Druck", sagt ein Händler. Auch Carnival und Lufthansa fallen, der Sektor der europäischen Reisewerte verliert 0,7 Prozent. Für Covestro geht es gegen den Trend um 2,5 Prozent nach oben. Goldman Sachs hat die Aktie mit "Buy" bestätigt und das Kursziel deutlich über Kurs erhöht. Dialog Semiconductor notieren nach anfänglichen Gewinnen knapp im Minus. Das Technologieunternehmen hat die Umsatzprognose für das dritte Quartal erhöht. Als überraschend stark wird der Gewinnanstieg von Tesco (plus 1,4 Prozent) im Handel bezeichnet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Uhr Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1760 +0,23% 1,1738 1,1784 +4,9% EUR/JPY 124,73 +0,64% 124,16 124,44 +2,3% EUR/CHF 1,0786 +0,11% 1,0774 1,0778 -0,6% EUR/GBP 0,9147 +0,39% 0,9100 0,9096 +8,1% USD/JPY 106,06 +0,41% 105,76 105,61 -2,5% GBP/USD 1,2858 -0,13% 1,2901 1,2956 -3,0% USD/CNH (Offshore) 6,7344 -0,21% 6,7362 6,7338 -3,3% Bitcoin BTC/USD 10.589,89 +0,21% 10.620,76 10.682,01 +46,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben zur Wochenmitte mehrheitlich Gewinne verzeichnet, obwohl ein rasches weiteres staatliches Hilfspaket in den USA erst einmal vom Tisch ist. Zunächst folgten die Börsen den schwachen US-Vorgaben, erholten sich im Verlauf aber weitgehend wieder. Die Börse in Sydney wurde von staatlichen Ausgabenprogrammen gestützt. Die von Trump in Aussicht gestellten möglichen einzelnen Hilfsmaßnahmen verbesserten das Sentiment dann insgesamt. In Tokio büßten Yakult Honsha 7,1 Prozent ein, nachdem Danone mitgeteilt hatte, seine 6,6-prozentige Beteiligung an dem japanischen Getränkehersteller zu verkaufen. In Sydney stieg der S&P/ASX 200 erstmals seit fast einem Monat wieder über die Marke von 6.000 Punkten. Anders als in den USA hat die Regierung in Australien Milliardenhilfen für die von der Pandemie schwer getroffene Wirtschaft angekündigt. Gestützt wurde die Stimmung auch von Arbeitsmarktdaten, die auf einen stetigen Beschäftigungszuwachs hindeuten. In Südkorea verzeichnete der Kospi Gewinne, gleichwohl bereiteten jedoch wieder gestiegene Corona-Infektionszahlen Sorgen.

CREDIT

Die Spreads am europäischen Kreditmarkt engen sich am Mittwoch deutlich ein. Dass US-Präsident Donald Trump die Verhandlungen zu einem weiteren US-Wirtschafts-Hilfspaket eingestellt hat, belastet nicht. Nicht nur waren die Erwartungen nicht sehr hoch, auch scheinen die Anleger darauf zu setzen, dass bei einem demokratischen Wahlsieg im November, und einen solchen deuten die Umfragen derzeit klar an, ein dann verabschiedetes Konjunkturprogramm größer ausfallen könnte. Hinzu kommt, dass die Anleger auf einen positiven Verlauf der Berichtssaison für das dritte Quartal setzen. Nach Einschätzung von Bank of America (BofA) sollten sich die Unternehmensgewinne, abgesehen vom Finanzsektor, ähnlich dem BIP erholen. Auch sei das "Fallen Angel"-Risiko - also Unternehmensanleihen, die auf Ramsch heruntergestuft werden - zuletzt praktisch verschwunden. Dies sollte auch bis zum Jahresende so bleiben, glauben die Analysten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Adidas ernennt Amanda Rajkumar zur Personalvorständin

Adidas ernennt Amanda Rajkumar zur Personalvorständin. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, wird Rajkumar, 48, Anfang 2021 den Vorstand ergänzen, der dann inklusive Rajkumar aus sechs Mitgliedern besteht. Die Britin ist laut Mitteilung ausgewiesene Personalexpertin mit mehr als 24 Jahren Berufserfahrung im Personalwesen globaler Organisationen.

BMW verkauft deutlich mehr Autos - China und Europa stützen

BMW hat im dritten Quartal dank besserer Autoverkäufe in Europa und besonders in China deutlich mehr Premiumwagen verkauft. In der Summe kletterten die Verkäufe der BMW Group in den drei Monaten laut Mitteilung um 8,6 Prozent auf 675.680 Fahrzeuge. Wegen des Absatzeinbruchs in den ersten sechs Monaten infolge des coronabedingten Lockdowns liegt der Rückgang in den neun Monaten noch bei 12,5 Prozent.

Daimler-Betriebsratschef warnt vor zu starkem Fokus auf E-Mobilität

Nach der Vorstellung der Daimler-Strategie warnt Betriebsratschef Michael Brecht vor einer einseitigen Fokussierung auf die Elektromobilität und kritisiert die weiter verschärften Sparpläne. "Die Gesamtklimabilanz ist wichtig, nicht die Antriebsart", sagte Brecht der Branchenzeitung Automobilwoche. Konsequent sei, nicht alles auf eine Karte zu setzen. "Die Fragen sind doch, ob die Batterien in ausreichender Stückzahl verfügbar sind und woher die Rohstoffe dafür kommen, wie die Ladeinfrastruktur vorankommt und ob wir grünen Strom tanken", so Brecht.

Deutsche Telekom und Telefonica weiten Festnetz-Kooperation aus

Die Deutsche Telekom und Telefonica Deutschland verlängern ihre Kooperation im Festnetz und weiten sie aus. Die beiden Unternehmen unterzeichneten eigenen Angaben zufolge einen sogenannten Kontingentvertrag mit einer zehnjährigen Laufzeit. Telefonica könne dadurch auch Glasfaser-Hausanschlussleistungen der Telekom an Kunden vermarkten. Zudem werde Telefonica weiterhin VDSL- und Vectoring-Vorleistungsprodukte des DAX-Konzerns nutzen.

Fresenius Helios übernimmt medizinische Versorgung von Hotelgästen in Spanien

Die Fresenius-Kliniktochter Helios bietet über eine Kooperation mit einem spanischen Hotelbetreiber eine medizinische Versorgung für Hotelgäste in Spanien an. Die zu Helios gehörende spanische Klinikguppe Quironsalud hat der Mitteilung zufolge mit Vincci Hotels eine Vereinbarung über die Krankenversicherung für Gäste in allen Unterkünften in Spanien unterzeichnet.

Tui macht Sebastian Ebel zum neuen Finanzchef

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 07, 2020 07:18 ET (11:18 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Der Tui-Manager Sebastian Ebel soll mit Jahresbeginn 2021 neuer Finanzvorstand des Touristikkonzerns aus Hannover werden. Der bisherige Vorstand Holiday Experiences mit Zuständigkeit für Hotels, Kreuzfahrten und Zielgebietsaktivitäten wird Nachfolger von Birgit Conix, die angekündigt hatte, ihre Vertragslaufzeit nicht zu verlängern und den Konzern zum Jahresende zu verlassen. Das beschloss der Aufsichtsrat am Dienstagabend, wie es in einer Tui-Mitteilung heißt.

Adler Mode will mit Neuausrichtung bis 2023 Gewinn und Umsatz steigern

Adler Modemärkte will mit einer umfassenden strategischen Neuausrichtung bis 2023 wieder auf einen "nachhaltig profitablen Wachstumskurs" zurückkehren. Bis 2023 soll der Umsatz auf 560 Millionen Euro steigen von 495 Millionen Euro 2019. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll bis 2023 wieder mindestens das Niveau von 70 Millionen Euro des Vorkrisenjahres 2019 erreichen, wie der Textileinzelhändler mitteilte.

Deutsche Bahn leitet Schlichtung mit GDL ein

Die Deutsche Bahn hat im Tarifstreit mit der Lokführer-Gewerkschaft GDL ein Schlichtungsverfahren eingeleitet. Davon erhofft sich die Bahn eine "zeitnahe Einigung" mit der Gewerkschaft über ein Tarifpaket, das einen finanziellen Beitrag des Zugpersonals an der "Bewältigung der Milliarden-Schäden aus der Corona-Krise" vorsieht.

Cropenergies investiert am Standort Wanze - Ausblick bekräftigt

Die Cropenergies AG hat Investitionen am belgischen Standort Wanze angekündigt. Dort sollen in den nächsten Jahren rund 50 Millionen Euro in ein weiteres Biomasse-Kraftwerk investiert werden und damit die Voraussetzungen geschaffen werden, um an dem Standort vollständig klimaneutral zu produzieren. Das Kraftwerk soll 2023 in Betrieb gehen.

Boeing erwartet wegen Pandemie stärkere Nachfragedelle

Boeing hat wegen der Corona-Krise die Marktprognose für die kommenden 10 Jahre gesenkt. Dem US-Flugzeughersteller zufolge wird die Coronavirus-Pandemie die weltweite Nachfrage nach Flugzeugen in den nächsten zehn Jahren um rund 2.000 Flugzeuge reduzieren und den Umsatz der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie bis 2029 um 200 Milliarden Dollar schmälern. Grund sei der Rückgang weltweit bei Flugreisen und vor allem der Einbruch bei Dienstreisen, teilte der US-Flugzeughersteller in seiner jährlichen Marktprognose mit.

Levi Strauss überrascht mit Gewinn - Aktie steigt

Der Jeanshersteller Levi Strauss hat im dritten Quartal weniger verdient und aufgrund coronabedingter Geschäftsschließungen weniger umgesetzt. Allerdings übertrafen die Ergebnisse unter anderem wegen des starken Online-Geschäfts die Markterwartungen eines Verlustes. Die Aktie kletterte nachbörslich um knapp 11 Prozent.

Tesco steigert Vorsteuergewinn im Halbjahr deutlich

Tesco PLC meldete für das erste Halbjahr seines Geschäftsjahres 2020/21 bei leichtem Umsatzwachstum deutlich mehr Gewinn. Der größte britische Lebensmitteleinzelhändler kündigte überdies an, Imran Nawaz im April nächsten Jahres zu seinem neuen Finanzchef zu machen. Bislang ist der Manager in dieser Funktion bei Tate & Lyle tätig.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2020 07:18 ET (11:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.