DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo erwartet für 4. Quartal langsamere wirtschaftliche Erholung

Das Ifo Institut erwartet wegen ansteigender Corona-Infektionszahlen für das vierte Quartal eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums. Ifo-Präsident Clemens Fuest sagte dem Handelsblatt, für die Konjunkturerholung sei es wichtig, einen Anstieg der Neuinfektionen auf Niveaus wie derzeit in Frankreich oder Spanien zu vermeiden.

Experten erwarten 2020 Schrumpfen der Weltwirtschaft um 4,4 Prozent

Die Weltwirtschaft wird nach Ansicht von Ökonomen in diesem Jahr um 4,4 Prozent schrumpfen, zeigte eine Befragung des Münchner Ifo Instituts und des Forschungsnetzes Econ Pol Europe. Für das kommende Jahr rechnen die 950 Wirtschaftsexperten mit einem Wachstum von 3,2 Prozent. Damit dürfte die Erholung "langsamer verlaufen als der Absturz", so Ifo und Econ Pol Europe.

Gutachter sehen Möglichkeit zur Aushebelung der Schuldenbremse

Die Schuldenbremse im Grundgesetz kann durch einen juristischen Kniff ausgehebelt werden, um milliardenschwere Investitionen auf Kredit zu finanzieren. Dies geht aus einem Gutachten im Auftrag des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung hervor, das der Wochenzeitung Die Zeit vorliegt.

DIW: Abbau des Ehegattensplittings kann Milliarden

Ein Abbau des Ehegattensplittings könnte die Erwerbsbeteiligung von Frauen und gleichzeitig die Steuereinnahmen für den Staat erhöhen. Die Arbeitsstunden verheirateter Frauen würden um 1,7 Prozent und ihre Teilnahme am Arbeitsmarkt um 0,6 Prozentpunkte steigen, heißt es in einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Insgesamt könnten bis zu 10 Milliarden Euro mehr an Steuern erzielt werden, davon allein 2 Milliarden Euro durch die Arbeitsmarkteffekte.

Ausgaben der öffentlichen Haushalte Deutschlands steigen deutlich

Die Ausgaben der öffentlichen Hand in Deutschland sind im ersten Halbjahr 2020 deutlich gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) lagen die Ausgaben des öffentlichen Gesamthaushalts bei 797,8 Milliarden Euro. Das waren 8,6 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2019. Die Einnahmen gingen auf Jahressicht erstmals seit 2012 zurück, und zwar um 4,8 Prozent auf 709,4 Milliarden Euro.

Europaparlament für 60-Prozent-Klimaziel bis 2030

Das Plenum des Europaparlament unterstützt eine Minderung der Treibhausgase bis 2030 um 60 Prozent gegenüber 1990. Für entsprechende Zusätze des Europäischen Klimagesetzes stimmte das Parlament am Dienstagabend und folgte damit einer Forderung des Umweltausschusses, wie das Parlament am Mittwoch bekanntgab. Das Votum ist aber noch nicht die finale Abstimmung über die Positionierung zum Klimagesetz, die erst am heutigen Abend folgen soll.

DIHK sieht schärferes EU-Klimaziel "mit Sorge"

Die deutsche Wirtschaft hat die schärferen Klima-Forderungen des Europaparlaments "mit Sorge" aufgenommen. "Denn sicher ist derzeit nur, dass diese Verschärfung zu höheren Kosten und strengeren Vorgaben für viele Unternehmen führen wird", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Eric Schweitzer. Wie sich hieraus Wachstumschancen ergeben sollen, sei bislang nicht ersichtlich.

Kabinett beschließt EU-weite Zusammenarbeit bei Auslandsinvestitionen

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine Änderung zur Außenwirtschaftsverordnung beschlossen, mit der innerhalb der Europäischen Union die Zusammenarbeit bei der Prüfung von Auslandsinvestitionen intensiviert werden soll.

Tschentscher: Müssen Pandemie in Großstädten in den Griff bekommen

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat in der Diskussion um innerdeutsche Reisebeschränkungen mehr Maßnahmen zur Eingrenzung der Coronavirus-Infektionen in den Großstädten gefordert. "Die Pandemie wird in den Metropolen entschieden", sagte Tschentscher im ZDF-Morgenmagazin.

Ärztepräsident: Polizei und Ordnungsämter sollen gegen illegale Partys vorgehen

Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat ein konsequentes Vorgehen von Polizei und Ordnungsämtern gegen illegale Partys und Verstöße gegen Corona-Infektionsschutzauflagen gefordert. Angesichts der steigenden Neuinfektionen in Teilen Berlins und anderen Großstädten halte er dies für "sehr angemessen", sagte der Präsident der Bundesärztekammer der Passauer Neuen Presse.

Berliner Gesundheitssenatorin verteidigt neue Corona-Regeln

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat die verschärften Corona-Regeln in der Hauptstadt verteidigt. "Die Lage in Berlin ist ernst, und da trägt jeder Einzelne Verantwortung", sagte Kalayci am Mittwoch im Rundfunk Berlin-Brandenburg. An den steigenden Infektionszahlen sei zu erkennen, dass die Disziplin der Berliner nachgelassen habe - besonders unter den Jüngeren.

Brüssel schließt Bars und Cafés wegen Corona für einen Monat

In Brüssel müssen Bars und Cafés wegen der Corona-Pandemie für einen Monat dicht machen. Die Regelung tritt am Donnerstag in Kraft und gilt bis mindestens zum 8. November, wie die Behörden der belgischen Hauptstadtregion am Mittwoch mitteilten. Demnach ist in dieser Zeit auch der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit verboten. Restaurants können hingegen unter Auflagen weiter öffnen.

Rechnungshof: Schlupfloch für "Cum/Fake"-Steuerbetrug schließen

Der Bundesrechnungshof hat in einem Bericht zu "Cum/Fake"-Aktiengeschäften von der Regierung Maßnahmen gefordert, um dieses Schlupfloch für Steuerbetrug zu schließen. Dabei geht es um Missbrauch bei der Erstattung der Kapitalertragssteuer.

SPD-Fraktion will notfalls auf Lieferkettengesetz verzichten

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, hat eine grundlegende Abschwächung des in der Koalition umstrittenen Lieferkettengesetzes abgelehnt. "Wir werden kein Gesetz machen, das den Namen nicht verdient", sagte Schneider zu Journalisten.

EZB teilt bei 10-monatigem PELTRO 1,008 Mrd Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat beim fünftem ihrer geplanten sieben Pandemie-Refinanzierungsgeschäfte (PELTRO) 1,008 Milliarden Euro zugeteilt. Die PELTRO bieten keine Anreize für eine Kreditvergabe an die Realwirtschaft, sondern sollen allgemein einer guten Liquiditätsausstattung dienen. Die EZB hofft darauf, mit PELTROs auch Banken zu erreichen, die keinen Zugang (mehr) zu den gezielten Langfristgeschäften (TLTRO) haben.

EY: Weltweiter IPO-Markt mit Rekord-Quartal

Der weltweite IPO-Markt hat im dritten Quartal 2020 nach einer coronbedingten Durststrecke zu einer Aufholjagd angesetzt. Die Börsen verzeichneten von Juli bis September weltweit mit 447 Börsengängen und einem Emissionsvolumen von insgesamt 95,0 Milliarden US-Dollar das stärkste dritte Quartal seit 20 Jahren, wie aus der quartalsweise erscheinenden Analyse des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY zum weltweiten IPO-Markt hervorgeht.

Unionsfraktion fordert Sanktionen wegen Vergiftung Nawalnys

Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, fordert wegen der Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny, Sanktionen gegen Verantwortliche der Putin-Nomenklatura.

EU wirft Türkei Schüren von Spannungen im Zypern-Konflikt vor

Die EU hat der Türkei vorgeworfen, den Konflikt zwischen zwischen der Türkischen Republik Nordzypern und dem EU-Land Zypern zu schüren. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kritisierte Ankara am Mittwoch im Europaparlament in Brüssel wegen der Unterstützung von Plänen Nordzyperns, den Zugang zu der abgesperrte Küstenstadt Varosha zu öffnen, die auch Zypern beansprucht.

Chemie-Nobelpreis geht an Forscherinnen aus Frankreich und den USA

Der diesjährige Chemie-Nobelpreis geht an zwei Gen-Forscherinnen aus Frankreich und den USA. Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna werden für ihre Erkenntnisse zur sogenannten "Gen-Schere" geehrt, wie die Schwedische Akademie der Wissenschaften mitteilte.

Wolfgang Proissl neuer Kommunikationschef der EZB

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat Wolfgang Proissl zum neuen Generaldirektor für Kommunikation ernannt. Proissl (54), der seinen Posten am 1. Januar 2021 antritt, ist gegenwärtig Kommunikationschef des Euro-Rettungsfonds ESM.

Fachjuristin Rosenberg soll neue MAD-Präsidentin werden

Erstmals soll eine Frau einen der Nachrichtendienste des Bundes leiten: Die Juristin Martina Rosenberg soll Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) werden, wie Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) mitteilte. Rosenberg ist derzeit als so genannte Bundeswehrdisziplinaranwältin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig tätig.

+++ Konjunkturdaten +++

SCHWEIZ

SNB: Währungsreserven Sep 873,531 Mrd CHF

SNB: Währungsreserven betrugen im Aug 848,571 Mrd CHF

USA

MBA Market Index Woche per 2. Okt +4,6% auf 804,7 (Vorwoche: 769,6)

MBA Purchase Index Woche per 2. Okt -1,5% auf 316,0 (Vorwoche: 320,9)

MBA Refinance Index Woche per 2. Okt +8,2% auf 3.622,3 (Vorwoche: 3.346,9)

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2020 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.