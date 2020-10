Mit einem zweistelligen Kursplus führt die Aktie von SMA Solar den SDAX am Mittwoch an. Eine positive Studie von Berenberg verleiht dem Wechselrichter-Spezialisten Rückenwind. Die Analysten sehen viel Potenzial durch die Energiewende und einen ungerechtfertigten Bewertungsabschlag zur Branche.Der Photovoltaik-Markt stehe vor einem möglichen Wendepunkt, so Analyst Lasse Stueben. SMA Solar dürfte dank seiner breiten Aufstellung zunehmend davon profitieren. Er hat die Aktie mit "Buy" neu in die Bewertung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...