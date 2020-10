DGAP-Ad-hoc: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie

07.10.2020 / 14:36 CET/CEST

AD-HOC-MITTEILUNG Francotyp-Postalia Holding AG: Aufsichtsrat schlägt Hauptversammlung zwei neue Aufsichtsratsmitglieder vor Berlin, 7. Oktober 2020 - Der Aufsichtsrat der Francotyp-Postalia hat heute entschieden, der am 10. November 2020 geplanten ordentlichen Hauptversammlung zwei neue Aufsichtsratsmitglieder zur Wahl vorzuschlagen. Diese sollen den derzeitigen Aufsichtsratsmitgliedern Botho Oppermann und Dr. Mathias Schindl nachfolgen. Herr Oppermann hat sein Amt zum Ende der anstehenden Hauptversammlung in bestem Einvernehmen niedergelegt. Die gerichtliche Bestellung von Herrn Dr. Schindl endet auch zu diesem Zeitpunkt, er wird ebenfalls in bestem Einvernehmen nicht zur Wahl antreten. Der Aufsichtsrat und Vorstand danken Herrn Oppermann und Dr. Herrn Schindl für ihren Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens. Für den Aufsichtsrat kandidieren werden Dr. Alexander Granderath, selbständiger Unternehmensberater und vormals langjähriger Geschäftsführer der deutschen Gesellschaften der ISS A/S-Gruppe, sowie Lars Wittan, Chief Investment Officer der Obotritia Capital KGaA und vormals langjähriges Mitglied des Vorstands der Deutsche Wohnen SE. Die Kandidatur von Herrn Wittan geht auf einen Vorschlag der Großaktionärin Obotritia Capital KGaA zurück, die ausweislich der letzten Stimmrechtsmitteilung 28,01% der Anteile an der Gesellschaft hält. Herr Dr. Granderath soll im Fall seiner Wahl das Amt des Vorsitzenden des Aufsichtsrats übernehmen.

Für Investor Relations Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Maik Laske

Head of Treasury / M&A / Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 220 660 296

E-Mail: m.laske@francotyp.com

Über Francotyp-Postalia (FP) Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Software", Mail Services" und "Frankieren/Kuvertieren", sowohl digitale Lösungen als auch Produkte und Dienstleistungen zur Konsolidierung von Geschäftspost und effizienten Postverarbeitung für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2019 einen Umsatz von rund 210 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus ihrer fast 100jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als zwölf Prozent.

