Freien Training -Sky Experte Ralf Schumacher ist während des Qualifyings und beimRennen als Co-Kommentator an der Seite von Sascha Roos im Einsatz,Sandra Baumgartner berichtet live von der Strecke -Reporter Marco Wiefel berichtet für Sky Sport News an allen dreiTagen vom Nürburgring, um die Atmosphäre rund um die Rennstreckeeinzufangen -Exklusiv für Sky Q Kunden: Das Rennen und das Qualifying auf SkySport UHD auch live in Ultra HD, außerdem Highlights aller Sessionsüber den Receiver auf Abruf -Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Formel-1-Fansmit Sky Ticket schon für 9,99 Euro pro Monat auch ohne langeVertragsbindung bei allen Rennen live dabei sein Nachdem es ihm in Sotschi noch nicht gelungen ist, hat Lewis Hamilton am kommenden Wochenende die nächste Chance, einen weiteren großen Meilenstein seiner Karriere zu erreichen. Mit einem Sieg beim Großen Preis der Eifel würde er seinen 91. Grand Prix gewinnen und könnte damit auf dem Nürburgring Michael Schumachers Rekord einstellen.Doch nicht nur aufgrund der Rekordjagd des Sechsfach-Weltmeisters ist das kommenden Rennwochenende ein besonderes. Zum ersten Mal seit 2013 findet wieder ein Grand Prix der Formel 1 am Nürburgring statt. Wenn die Königsklasse des Motorsports nach sieben Jahren an die Traditionsstrecke zurückkehrt, werden bis zu 20.000 Motorsportfans auf den Tribünen dabei sein. Sky Sport News Reporter Marco Wiefel wird von Freitag bis Sonntag vor Ort sein, um die Atmosphäre rund um die legendäre Rennstrecke einzufangen.Für viele Formel-1-Fans in Deutschland ist bereits der Freitag das Highlight des Wochenendes: Knapp acht Jahre nach dem letzten Rennen seines Vaters Michael wird Mick Schumacher erstmals in einer offiziellen Session des Grand-Prix-Wochenendes in einem Formel-1-Cockpit sitzen. Für Alfa Romeo wird der aktuell Führende der Formel-2-Gesamtwertung das 1. Freie Training bestreiten. Ab 10.55 Uhr berichtet Sky live.In seiner aktuellen Kolumne auf skysport.de freut sich auch Sky Experte Ralf Schumacher auf die Premiere seines Neffen: "Alle Blicke werden am kommenden Freitag natürlich auf Mick und seiner Fahrt im Alfa Romeo gerichtet sein. Für Deutschland hat es eine wahnsinnig emotionale Bedeutung, wieder einen Schumacher in der F1 zu sehen. Das kann ich komplett nachvollziehen. Das Wichtigste ist: Mick ist hervorragend auf die Formel 1 vorbereitet. Da macht Ferrari mit seinen Junioren einen super Job. Es wird ein besonderer Moment sein, ihn im F1-Auto zu sehen, gerade am Nürburgring. Vor allem für Mick wird es toll sein. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Alfa nicht gerade ein Top-Auto ist und sollte nicht zu viel erwarten."Weitere Einschätzungen des Sky Experten und ehemaligen Formel-1-Fahrers - vor allem zur Ankündigung von Honda, sich nach der Saison 2021 aus der Formel 1 zurückzuziehen - sind in seiner aktuellen Kolumne auf skysport.de zu lesen. An der Seite von Kommentator Sascha Roos wird er auch durch das Rennen und das Qualifying führen. An der Strecke geht Sandra Baumgartner auf Stimmenfang.Sky berichtet vom 1. Freien Training am Freitag bis zum Rennen am Sonntag live vom Großen Preis der Eifel, komplett und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Für Sky Q Kunden zeigt Sky das Rennen und das Qualifying live auch in Ultra HD auf Sky Sport UHD. Bei Sky erleben Fans auch das Rennen so umfassend wie nirgendwo sonst im deutschen Fernsehen.Sky wird am Wochenende auch wieder den "Pitlane"-Kanal auf skysport.de und in der Sky Sport App für Sky Kunden mit Sport Paket streamen. Zusätzlich werden das Qualifying am Samstag und das Rennen am Sonntag auf Sky Sport 2 auch in "Race Control" gezeigt.Bereits am Donnerstag blickt Sky Sport News in der Talkshow "Warm Up - das Motorsport Spezial" auf das bevorstehende Rennwochenende. 