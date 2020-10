Zürich (ots) - Das vom Bundesrat in Auftrag gegebene Monitoring mit fundierten Erhebungen zu den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Geschäftsmieter bestätigt den Bundesrat in seiner Haltung, dass Eingriffe in die Geschäftsmietverträge weder nötig noch angemessen sind. Die fundierten Erhebungen zeigen, dass die grosse Mehrheit der Mietparteien bereits Lösungen ausgehandelt hat. Zudem sind weder die Zahl der Firmenkonkurse noch die Anzahl Streitigkeiten vor den Schlichtungsbehörden angestiegen. Das vom Parlament geforderte Geschäftsmietegesetz für einen globalen undifferenzierten Zwangserlass ist verfehlt. Es ist an den Parteien situationsgerechte Lösungen im Einzelfall auszuhandeln.Der Bundesrat hatte Zwangseingriffe in die Vertragsbeziehungen zwischen Geschäftsraummietern und Vermietern mit gutem Grund stets abgelehnt. Die Auswirkungen und Betroffenheit im Geschäftsmietbereich durch die Corona-Krise waren bisher völlig unklar und beruhten auf reinen Behauptungen. Der Bundesrat gab daher ein Monitoring in Auftrag, um die Auswirkungen der Krise aufgrund fundierter Zahlen zu untersuchen. Diese Ergebnisse liegen nun vor. Sie decken sich mit den Erfahrungen des HEV Schweiz:- Die Geschäftsmietparteien haben in der grossen Mehrheit derFälle eine einvernehmliche Einigung für eine Mietzinsreduktiongefunden. - Die vom Parlament lancierten Forderungen um einen gesetzlichenZwangseingriff haben grosse Verunsicherung geschaffen, dahersind seit den Parlamentsentscheiden vom Juni 2020 die Neigungenzum Abschluss von Vereinbarungen gesunken. - Aufgrund der diversen Unterstützungen des Bundes, der Kantoneund Gemeinden sowie der grossen Zahl der freiwilligenMieterlasse durch die Vermieter bestehen keine globalenZahlungsschwierigkeiten der Geschäftsmieter. Die von Seiten derGeschäftsmieter-Vertreter stets behauptete grossflächigeKonkurswelle oder Schwemme von Gerichtsverfahren ist nichteingetreten. Die Firmenkonkurse sind nicht angestiegen und dieAnzahl Schlichtungs-Gesuche bei den staatlichenMiet-Schlichtungsbehörden ist eher zurückgegangen. - Rund 60 % der Unternehmen sind nicht eingemietet, sondernbetreiben ihr Geschäft in einer eigenen Liegenschaft. DerenRaumkosten sind ähnlich hoch wie jene der Mieter. Mit dem vomParlament geforderten Zwang der Vermieter zu 60% Mieterlasswürden Mieter-Unternehmer gegenüber den Unternehmern in eigenerLiegenschaft, welche ihre gesamten Raumkosten unverändert zu100% tragen müssen, ungerechtfertigt privilegiert. Es würdeihnen ein verfassungswidriger Konkurrenzvorteil verschafft. Die fundierten Monitoring-Untersuchungen bestätigen die vom HEV Schweiz stets vertretene Position. Willkürliche und undifferenzierte Eingriffe in die privaten Geschäftsmietverträge sind verfehlt. Sie führen zu Ungerechtigkeiten und Rechtsunsicherheit. Es ist an den Parteien, einvernehmliche Lösungen zu finden, welche auf die konkreten Auswirkungen im einzelnen Mietverhältnis und die finanziellen Verhältnisse der Parteien Rücksicht nehmen. Die Mehrheit hat dies bereits getan.Das Parlament ist dazu aufgerufen, nicht auf das verfassungswidrige, rechtsverletzende Geschäftsmietegesetz für einen Zwang zu Mieterlassen einzutreten.Pressekontakt:HEV SchweizMarkus Meier, Direktor HEV SchweizTel.: +41/44/254'90'20Mobile: +41/79/602'42'47E-Mail: info@hev-schweiz.chOriginal-Content von: HEV Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000982/100856767