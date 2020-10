Diese Nachhaltigkeitsleistung liefert Strom, um den Bedarf aller Gebäude von PVH Europe in den Niederlanden zu decken und ist ein Schritt im Zuge der Zusicherung von PVH Corp., bis zum Jahr 2030 100 seines Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen.

PVH Europe, der globale Hauptsitz von Tommy Hilfiger und die europäische Niederlassung von Calvin Klein, beide im Besitz der PVH Corp. [NYSE: PVH], kündigt die Installation des vermutlich weltweit leistungsstärksten* derzeit in Betrieb befindlichen Solardachs auf seinem hochmodernen Lager- und Logistikzentrum in Venlo (Niederlande) an. Das aus mehr als 48.000 Solarpaneelen bestehende Solardach deckt den Strombedarf des Zentrums und liefert indirekt über das öffentliche Stromnetz der Niederlande 100 der gesamten Energie für die Lagerhäuser, Büros und Geschäfte von PVH Europe in den Niederlanden. Der Energiepartner von PVH Europe, Eneco, hat bescheinigt, dass die gesamte Energie, die für den Betrieb dieser Gebäude benötigt wird, von der neuen Aufdachanlage erzeugt wird. Das Lager- und Logistikzentrum in Venlo ist im Besitz von Heylen Warehouses, einem belgischen Logistikimmobilienunternehmen, in einem Joint Venture mit AG Real Estate, und hat IZEN als technischen Installationspartner für das Dach beauftragt.

Dieser Meilenstein stellt einen weiteren Schritt auf dem Weg von PVH dar, für seine Büros, Lager und Geschäfte 100 seines Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen und bis 2030 eine 30%ige Reduzierung der Kohlenstoffemissionen in der Lieferkette zu erreichen. Diese Arbeit steht im Zusammenhang mit dem wissenschaftlich fundierten Emissionsziel von PVH, das auf das ehrgeizigste Niveau der Entkarbonisierung ausgerichtet ist, das im Pariser Abkommen festgelegt wurde. Es ist auch eine der Prioritäten, die in der Forward-Fashion-Strategie für Unternehmensverantwortung des Unternehmens dargelegt sind, die darauf abzielt, die negativen Auswirkungen auf null zu reduzieren, die positiven Auswirkungen auf 100 zu erhöhen und die Lebensbedingungen von über 1 Million Menschen in der gesamten Wertschöpfungskette des Unternehmens zu verbessern.

Die wichtigsten Fakten:

Das Lager in Venlo ist mit einer Fläche von 110.000 m 2 das wichtigste Distributionszentrum von PVH Europe.

das wichtigste Distributionszentrum von PVH Europe. Ausgezeichnet mit der Nachhaltigkeitsbewertung "Sehr gut" von BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Das weltweit leistungsstärkste Solardach mit einer Kapazität von 18 MWp (Megawatt Peak).

Bestehend aus mehr als 48.000 Hochleistungssolarpaneelen.

Vollständige Stromversorgung aller eigenen Geschäfte, Lagerhäuser und Büros von PVH Europe in den Niederlanden.

"Dies ist ein unglaublicher Meilenstein für unser Lager- und Logistikzentrum in Venlo und im Streben von PVH Europe nach Nachhaltigkeit", sagte Martijn Hagman, CEO, Tommy Hilfiger Global und PVH Europe. "Wir haben uns an der Installation des wie wir glauben jetzt weltweit leistungsstärksten, voll funktionsfähigen Solardachs beteiligt ein großer Schritt in unserer Zusicherung, bis 2030 unseren Energiebedarf zu 100 aus erneuerbarem Strom zu beziehen und die Emissionen der Lieferkette bis 2030 um 30 zu reduzieren. Dies wäre ohne ein so erstklassiges Team aus talentierten, leidenschaftlichen und engagierten PVH-Mitarbeitern nicht möglich gewesen."

Gegenwärtig werden täglich bis zu 600.000 Artikel der Marken TOMMY HILFIGER und CALVIN KLEIN des PVH Europe Lager- und Logistikzentrums in Venlo an Verkaufsstellen, einschließlich der eigenen und betriebenen Geschäfte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika und direkt an die Kunden ausgeliefert. Die Sehr-Gut-Bewertung des Lagers durch BREEAM umfasst vorbildliche Standards für Energie, Wasser, Transport, Materialien, Abfall, Verschmutzung, Ökologie, Gesundheit und Wohlbefinden. Dies spiegelt sich in einer energieeffizienten Beleuchtung auf 100 der Fläche, der Verwendung von 100 FSC (Forest Stewardship Council)-zertifizierten Verpackungen und dem Recycling von 100 aller Kartonagen, Kunststoffe und Druckerzeugnisse wider.

PVH ist Mitglied der RE100, der von der Climate Group geleiteten Unternehmensinitiative für erneuerbaren Strom, und hat sich gegenüber RE100 verpflichtet, bis 2030 100 seines Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen.

Sam Kimmins, Leiter der RE100 -Initiative bei der Climate Group sagte: "Herzlichen Glückwunsch an PVH zur Fertigstellung des Solardachs in Venlo. Dies ist ein weiterer aufregender Schritt in der globalen Arbeit und Partnerschaft des Unternehmens zur Erreichung seines RE100-Ziels bis 2025. Damit ist die Messlatte für erneuerbare Energien vor Ort erneut nach oben verschoben worden."

Wir glauben, dass Logistikgebäude die nächste Generation an Solarkraftwerken darstellen werden", sagte Philippe Deschilder, CEO von Heylen Warehouses. "Die Partnerschaft mit PVH Europe für das Solardachprojekt unterstützt unser Bestreben, in erneuerbare Energien zu investieren und für unsere Kunden einen Mehrwert zu schaffen, indem wir es ihnen ermöglichen, ihre Kohlenstoffbilanz zu reduzieren."

Über die PVH Corp.

PVH ist eines der am meisten bewunderten Mode- und Lifestyle-Unternehmen der Welt. Wir treiben Marken voran, die die Mode vorantreiben für immer. Zu unserem Markenportfolio gehören die ikonischen Marken CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner's, Olga und Geoffrey Beene sowie die digital-zentrierte Dessousmarke True&Co.Wir vermarkten eine Vielzahl von Waren unter diesen und national und international bekannten eigenen und lizenzierten Marken. PVH hat über 40.000 Mitarbeiter, die in über 40 Ländern tätig sind, und generiert einen Jahresumsatz von 9,9 Milliarden US-Dollar. Das ist die unsere Macht. Das ist die Macht von PVH.

Über RE100

RE100 ist eine globale Initiative, im Rahmen der sich die weltweit einflussreichsten Unternehmen verpflichten, 100 ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. Die Gruppe wird von der Climate Group in Partnerschaft mit CDP geleitet und ist mit einem Gesamtumsatz von über 5,4 Billionen US-Dollar in einer Vielzahl von Sektoren tätig. Gemeinsam senden sie ein starkes Signal an politische Entscheidungsträger und Investoren, um den Übergang zu einer sauberen Wirtschaft zu beschleunigen. RE100

*PVH definiert das "weltweit leistungsstärkste Solardach" als das leistungsstärkste Solardach, das derzeit in Betrieb und auf einem einzelnen Gebäude installiert ist.

