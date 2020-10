Nach einem schwachen 1. Halbjahr boomt nun der weltweite IPO-Markt: Die Börsen weltweit verzeichneten in den vergangenen drei Monaten mit 447 Börsengängen und einem Emissionsvolumen von insgesamt 95,0 Mrd. US-Dollar das stärkste 3. Quartal seit 20 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der IPOs um 78 Prozent, das Emissionsvolumen hat sich sogar mehr als verdoppelt (plus 138 Prozent). Das sind Ergebnisse des aktuellen weltweiten IPO-Barometers der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY. In China (einschließlich Hong Kong) wuchs das Emissionsvolumen um 139 Prozent auf 46,4 Mrd. US-Dollar, die Zahl der Transaktionen kletterte von 86 auf 217 - ein Anstieg um 152 Prozent. In den USA hat sich die Zahl der IPOs im Vergleich zum ...

