Die Geschäfte des Chipentwicklers Dialog Semiconductor laufen besser als geplant. Der Umsatzsprung dürfte im dritten Quartal höher ausfallen, teilte das Unternehmen in London mit. Vor acht Wochen hatte Dialog noch Erlöse von 340 bis 380 Millionen Dollar avisiert, inklusive der konsolidierten Ergebniszahlen vom Zukauf Adesto in den USA.Der Halbleiterspezialist hatte den Hersteller von Schaltkreisen Adesto kürzlich übernommen und stellt sich mit Zukäufen breiter auf. Dialog will seine Bilanz für das ...

