Neue Hoffnung auf staatliche Hilfen für bestimmte Branchen und Konsumenten in den USA stützen am Mittwoch die Wall Street.Der US-Leitindex Dow Jones eröffnet zur Wochenmitte mit einem Plus von 0,71 Prozent auf 27.971,36 Punkte.Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump mit seiner Verlautbarung, die Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten für ein neues Corona-Hilfspaket seien gescheitert, noch arg belastet. Nun relativiert der Präsident seine Haltung und sorgt für neue Hoffnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...