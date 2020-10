Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Msheireb Properties und die Qatar Foundation werden die "Gulf Sustainable Urbanism Encyclopedia", ein Buch, das von der Harvard University recherchiert und geschrieben wurde, während einer Veranstaltung am 7. Oktober vorstellen.Die Msheireb Properties and Qatar Foundation hat in Zusammenarbeit mit der Harvard University eine mehrjährige Forschungsstudie durchgeführt, um einen ganzheitlichen Rahmen zu schaffen, der die Prinzipien der städtischen Nachhaltigkeit ausgewählter Fallstudienstädte in der Golfregion dokumentiert, analysiert und entschlüsselt.Zur Veröffentlichung des Buches werden Experten und Professoren aus Katar und der weiteren Region sowie Professoren der Harvard Universität und Gäste erwartet. Eine einzigartige Mischung aus persönlicher und virtueller Veranstaltung wird von Msheireb Properties ausgerichtet und gleichzeitig in den Msheireb-Museen abgehalten.Im Anschluss an die Einführungsveranstaltung finden am 14. und 21. Oktober Online-Podiumsdiskussionen statt, bei denen Themen im Zusammenhang mit "der historischen Umwelt, Kultur und Wirtschaft der Golfregion", "der Entwicklung des Urbanismus und der öffentlichen Gesundheit in der Golfregion", "den traditionellen Nachbarschaften und der Architektur der Golfregion" sowie eine Sondersitzung mit dem Titel "Das Studium der Vergangenheit informiert über den zukünftigen nachhaltigen Urbanismus am Golf" diskutiert werden.Eng. Ali Al Kuwari, amtierender CEO, Msheireb Properties, sagte: "Wir sind stolz darauf, dieses bedeutsame Buch auf den Markt zu bringen, das eine umfassende und eingehende Studie über nachhaltigen Städtebau in der Golfregion und seine Auswirkungen auf andere Betriebsdauern bietet. Nachhaltigkeit, die ein Kernwert von Msheireb Properties ist, hat einen enormen Einfluss auf unsere Gegenwart und Zukunft. Dieser Wert spiegelt sich deutlich in unserem Flaggschiff-Entwicklungsprojekt Msheireb Downtown Doha wider, das ein beispielhaftes Modell moderner nachhaltiger Städte ist. Wir danken der Harvard University für die großen Anstrengungen zur Durchführung dieser Studie, die die wichtigste Referenz für Katar und die gesamte Golfregion darstellt."Die Förderung und Finanzierung des Buches durch die Msheireb Properties and Qatar Foundation spiegelt ihre Bemühungen wider, einen nachhaltigen Städtebau zu unterstützen und die Umwelt zu erhalten, indem sie Feldforschungen finanzieren, enge Beziehungen zu Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen wie der Harvard University aufbauen und die Studien unterstützen, die einen direkten Nutzen für Katar und die Region haben. Das GSU-Buch ist ein Nachschlagewerk für akademische Institutionen, Universitäten, Bibliotheken und Forscher im Bereich Nachhaltigkeit und Stadtplanung. Dieses bahnbrechende Forschungswerk birgt das Potenzial, in nützliche Leitlinien für ganzheitliche, nachhaltige Entscheidungen für den zukünftigen Städtebau in der Golfregion umgewandelt zu werden.Das Buch "Gulf Sustainable Urbanism" ist in einer elektronischen Version und einer gedruckten Sonderausgabe von 900 Seiten mit fast 1.000 Illustrationen/Analysediagrammen in hochwertigen Grafiken erhältlich.Das GSU-Buch ist das Ergebnis von mehr als neun Jahren Forschung; es begann 2011, wobei die erste Phase 2020 abgeschlossen wurde. Die Studie umfasst drei Zeiträume: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Harvard University hat die erste Phase, "The Past", abgeschlossen und den ersten Teil des Buches veröffentlicht, der acht Länder und zehn Städte an der Küstenzone des Golfs umfasste: Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Bahrain, Oman, Iran und Irak.Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie unter: https://www.gsubooklaunch.com (https://www.gsubooklaunch.com/).Folgen Sie unseren Social Media-Kanälen für Updates:https://twitter.com/MsheirebDoha/status/1312416483960590336's=20https://www.instagram.com/p/CF9KdQbgvHa/www.facebook.com/MsheirebProperties/ (http://www.facebook.com/MsheirebProperties/)Video - https://mma.prnewswire.com/media/1308060/Msheireb_Properties_Video.mp4Pressekontakt:Kholoud Elderwy+974 7796 0374kholoud.elderwy@ogilvy.comOriginal-Content von: Msheireb Properties, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148865/4727870