FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Prognoseerhöhung hat die Aktien der Deutschen Post am Mittwochnachmittag kurz auf das höchste Niveau seit Januar 2018 gehievt. Die Anteilscheine waren in einer ersten Reaktion bis auf 41,08 Euro nach oben geschnellt und standen zuletzt noch unter den besten Werten im leicht nachgebenden, deutschen Leitindex Dax rund zwei Prozent im Plus bei 40,45 Euro.

Der Logistikkonzern rechnet nun für dieses Jahr mit einer höheren Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit). Die Deutsche Post verwies auf das sehr starke Weihnachtsgeschäft durch den Online-Handel./la/he

DE0005552004, DE0008469008