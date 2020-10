In der Coronakrise sinkt der Frauenanteil in den Vorständen der Dax-Konzerne auf den Wert von 2017. In den USA, Frankreich oder Großbritannien ist eine solche Entwicklung nicht zu beobachten. Nachdem die Anzahl der Frauen in den Vorständen von Dax-Konzernen in den letzten Jahren zugenommen hatte, gibt es jetzt wieder eine Abwärtsbewegung. Am 1. September 2020 saßen insgesamt 23 Frauen in den Vorständen der 30 Dax-Konzerne - und damit eine weniger als noch vor einem Jahr. Das geht aus einer Untersuchung der gemeinnützigen Allbright-Stiftung hervor. In den fünf anderen untersuchten ...

