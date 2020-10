Vaduz (ots) - Im Rahmen ihres ordentlichen Jahrestreffens befasste sich die Landesrüfekommission am Beispiel der Andrüfe mit dem integralen Risikomanagement (IRM), welches auf einen ganzheitlichen Umgang mit Risiken abzielt. Dieser umfassende Ansatz beschränkt sich nicht allein auf bauliche Massnahmen, sondern berücksichtigt ein zeitgemässes Hochwasserschutzmanagement ebenso Aspekte der Raumordnung. Ein weiterer Bereich des IRM beschäftigt sich mit Fragen zur Einsatzführung im Hochwasserfall. In diesem Sinne diskutierte die Kommission vor Ort verschiedene Projekte, welche das Zusammenwirken zwischen baulichem, raumplanerischem und organisatorischem Hochwasserschutz veranschaulicht. Ein besonderes Interesse galt dabei den auf Grundlage der revidierten Gefahrenkarten neu aufgelegten Einsatzplanungen der Wasserwehren. Abschliessend wurde auf die enorme Bedeutung, welche dem Hochwasserschutz gerade in Liechtenstein zukommt, verwiesen.



