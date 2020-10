Zwei Zuschläge aus Ausschreibungsrunden von 2018 und 2019 mit einem mittleren Zuschlagswert von knapp unter 6 Cent pro Kilowattstunden werden mit dem Projekt eingelöst. 11.000 bifaziale Solarmodule sind für die Anlage aufgeständert worden. Für künftige Projekte liebäugelt Next2Sun auch mit dem Einsatz von Heterojunction-Modulen, wie sie Meyer Burger ab kommendem Jahr in Deutschland produzieren will.Next2Sun wird am kommenden Montag offiziell seine nach eigenen Angaben erste kommerzielle Agro-Photovoltaik-Anlage in Donaueschingen-Aasen einweihen. Der Solarpark mit einer Gesamtleistung von 4,1 Megawatt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...