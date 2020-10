Akustische Tongeber dienen als Not-, Warn- oder Informations-Signalgeber. Sie sind in den Bereichen Automotive als Gurt- und Rückfahrwarnung sowie als Tastensounds im Einsatz. Außerdem sind diese Bauelemente in Weißware, Messgeräten, POS-Systemen, Handhelds, Wearables, GPS-Systemen, Sicherheits- und Überwachungsgeräten sowie im Smart Home vertreten. Unterscheidbar sind die Komponenten nach ihrer Technologie (elektromagnetisch oder Piezo), dem Schalt- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...