Berlin (ots) - ITB Berlin und Berlin Travel Festival veranstalten dreitägiges Online-Event für Fach- und Privatbesucher vom 16. bis 18. Oktober 2020 - Livestream und digitale Ausstellerpräsenz - Diskussionsrunden und digitale Networking-Sessions für alle registrierten Fachteilnehmer am Freitag - kostenloser Livestream am Wochenende und ohne vorherige RegistrierungAufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie in der Bundeshauptstadt haben sich die ITB Berlin und das Berlin Travel Festival entschieden, das anstehende We Love Travel! Event in der Arena Berlin ohne Aussteller und Besucher vor Ort durchzuführen. Angesichts des Status von aktuell vier Innenstadt-Bezirken Berlins als RKI-Risikogebiete ist die Situation in den jüngsten Tagen zu unwägbar geworden, um We Love Travel! wie ursprünglich angedacht hybrid durchzuführen. Die Sicherheit der Aussteller, Speaker, Besucher und Mitarbeiter hat für die Veranstalter die allerhöchste Priorität. "Diese Entscheidung ist eine klare Entscheidung für das We Love Travel! Event und für die Branche! Wir wollen nun verstärkt im digitalen Raum den Austausch ermöglichen. Unsere Motivation und unser guter Wille mussten sich leider der Realität geschlagen geben, aber die Sicherheit aller Beteiligten steht für uns an oberster Stelle," so Bernd Neff, Founder Berlin Travel Festival.Die Veranstaltung vom 16.-18. Oktober 2020 war bereits zuvor als Hybrid-Event mit Live-Übertragung des Bühnenprogramms geplant. An diesem halten die Organisatoren wie geplant fest. Viele Speaker der Panels am B2B-Freitag und Privatbesucher-Wochenende werden unter geprüften Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen nach wie vor zum Veranstaltungsort in die Arena Berlin kommen. Sämtliche Inhalte werden gestreamt und online auf der We Love Travel!-Website (www.welovetravel.berlin (http://www.welovetravel.berlin)) übertragen. Bei Diskussionsrunden können Teilnehmer auf der digitalen Plattform individuelle Fragen an die Referenten oder den Moderator stellen. Auch Aussteller haben wie bisher die Möglichkeit, sich ausschließlich virtuell zu präsentieren. Einkäufer, Aussteller und Fachbesucher können sich zudem auf der Networking Plattform online im virtuellen Meetingraum vernetzen. David Ruetz, Head of ITB Berlin: "Es ist immer ein schwieriger Schritt, monatelange Planung von einem Tag auf den Anderen umzustellen und an neue Gegebenheiten anzupassen. Jetzt geht es darum, der Branche eine virtuelle Plattform für den erfolgreichen Austausch zu bieten. In diesem Punkt sind wir sehr gut aufgestellt, da wir das Event von Anfang an hybrid geplant haben."TERMINE16. Oktober 2020: 9 -18 Uhr (Live-Stream für Fachbesucher)Auftaktpressekonferenz: 9 - 10 Uhr (Live-Stream für Medien und Blogger)17. und 18. Oktober 2020: 11 - 18 Uhr (Live-Stream für Privat- und Fachbesucher)Tickets für Freitag sind hier erhältlich: www.welovetravel.berlin/tickets (http://www.welovetravel.berlin/tickets)Abwechslungsreiches Online- Bühnenprogramm für Privat- und FachpublikumDas Programm des Events umfasst verschiedene Netzwerk-Formate, Präsentationen und Diskussionsrunden sowie Workshops und ist tagesaktuell unter www.welovetravel.berlin (https://welovetravel.berlintravelfestival.com/de) zu finden. Zum Preis von 25 Euro können Fachbesucher am Freitag die digitalen Angebote und Networking-Formate nutzen. Am Wochenende richtet sich das vielfältige Programm an Privatbesucher. Der Livestream steht am Wochenende kostenlos und ohne vorherige Registrierung auf der Veranstaltungs-Website zur Verfügung.Das von der ITB Berlin gemeinsam mit dem Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) kuratierte Fachbesucherprogramm startet am Freitag um 10 Uhr und präsentiert gleich zu Beginn brandaktuelle Zahlen und Fakten aus dem Tourismussektor. Marktforschungsexperten wie Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR) und Statista verdeutlichen anhand konkreter Zahlen den Ernst der Lage und geben aktuelle Einblicke. Unter dem Eindruck der Corona-Krise widmet sich das Programm auch der Pauschalreise. Im Panel zum Thema "Aufbruch zu neuen Ufern" diskutieren bekannte Branchenvertreter gemeinsam zur Zukunft des Pauschaltourismus. Auch der Vertrieb muss sich neu aufstellen und durchlebt einen Wandel. Welche Rolle spielt Vertrieb und was erwarten Reisende heute und in Zukunft von der Industrie? Aber nicht nur COVID-19 treibt die Branche um: Unter dem Programmpunkt "Innovation & Transformation - ökologische, soziale und ökonomische Verantwortung im Tourismus" können sich Teilnehmer auf ein Podiumsgespräch zu den Aspekten "Nachhaltigkeit und Recovery", sowie eine Gesprächsrunde mit verschiedenen Ansätzen zum Thema "Recovery & Human Rights" freuen. Den Abschluss des Tages bildet das Thema Travel Technology mit interessanten Gesprächen. Unter anderem diskutieren Vertreter der Branche über "Die kreative Kraft der Krise" und fragen, ob die Corona-Krise neue Prozesse auslöst und für eine digitale Trendwende im Tourismus sorgt.Highlights am Privatbesucher-WochenendeDas Online-Event bietet Privatbesuchern am Wochenende unterhaltsame und spannende Vorträge. Speaker wie die Dokumentarfilmerin Ulla Lohmann, der Fahrradreisende Anselm Pahnke oder Tom Belz, der mit nur einem Bein und zwei Krücken den Kilimandscharo bestiegen hat, berichten von ihren Abenteuern in den entlegensten Winkeln der Erde.Zudem können sich alle Teilnehmer auf die GEO SAISON- und WALDEN-Talks mit verschiedenen Interviews und Video-Beiträgen freuen. Sehenswert ist auch der Bericht der Familie Escobar, die von ihrer Weltumseglung und dem ungeplanten Ende aufgrund von Corona erzählt. Über Themen rund um Nachhaltigkeit beim Reisen sprechen unter anderem Martina von Münchhausen sowie Markus Mauthe.Medienvertreter und Blogger haben die Möglichkeit, sich unter https://welovetravel.berlin/de/akkreditierung/ vorab für den 16. Oktober zu akkreditieren. Zudem findet am Fachbesucherfreitag um 9 Uhr die Auftakt- Pressekonferenz statt, die live im Stream auf der Startseite von https://welovetravel.berlin/de/ verfolgt werden kann.We Love Travel! - a tourism recovery pop-upDas We Love Travel! Event presented by ITB Berlin und Berlin Travel Festival unterstützt die Tourismusbranche bei der Regeneration und bietet allen involvierten Playern - Einkäufern, Hoteliers, Reisejournalisten, Bloggern, Kultureinrichtungen, Destinationen, Verlagen und Reisenden gleichermaßen - eine digitale Plattform zur zum Austausch. Vom 16. bis 18. Oktober 2020 präsentiert das Tourism Recovery Pop-up dabei einen Mix aus verschiedenen virtuellen Formaten. Zum Konzept des einmaligen Events, das aus der Arena Berlin live gestreamt wird, gehören Ausstellungsflächen, zahlreiche Netzwerk-Formate, Präsentationen und Diskussions-Panels sowie Online-Angebote, die ebenso privat Reisende als auch Branchenvertreter ansprechen.Mehr Informationen unter www.welovetravel.berlin (http://www.welovetravel.berlin/)Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2021 findet von Mittwoch bis Sonntag, 10. bis 14. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2019 stellten rund 10.000 Aussteller aus 181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 160.000 Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 10. bis 13. März 2021. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller im Ticket inkludiert. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de (http://www.itb-berlin.de/), www.itb-kongress.de (http://www.itb-kongress.de/) und im ITB Social Media Newsroom (http://newsroom.itb-berlin.de/de).Treten Sie dem ITB Pressenetzauf www.xing.de (https://www.xing.com/communities/groups/itb-pressenetz-62f4-1062100/about) bei.Werden Sie Fan der ITB Berlinauf www.facebook.de/ITBBerlin (http://www.facebook.de/ITBBerlin).Folgen Sie der ITB Berlinauf www.twitter.com/ITB_Berlin (http://twitter.com/ITB_Berlin).Aktuelle Informationen finden Sie im Social Media Newsroom auf newsroom.itb-berlin.de (http://newsroom.itb-berlin.de/de).Pressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de (http://www.itb-berlin.de/) im Bereich Presse / Pressemitteilungen (http://www.itb-berlin.de/Presse-Service/Pressemitteilungen/index.jsp). 