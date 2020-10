DJ Autobauer investieren 50 Mio USD in Holografie-Startup Envisics

Von Marc Vartabedian

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Holografieunternehmen Envisics hat rund 50 Millionen US-Dollar an Investition von mehreren Automobilherstellern eingesammelt. Zu den Investoren, die eine Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft erworben haben, gehören nach Unternehmensangaben Hyundai Mobis, General Motors' GM Ventures, SAIC Capital und Van Tuyl Companies (VTC). Das in Milton Keynes in Großbritannien ansässige Startup baut Hard- und Software, die die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs nutzt, um Grafiken und Informationen zu projizieren. Das zeugt dann dem Fahrer wie das autonome System des Autos die Straße vor ihm sieht.

