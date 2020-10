Guten Abend, so, die Technologiegiganten rücken also wieder in den Fokus der Regulierungsbehörden. Big Tech, wie es so schön heißt, könnte mittlerweile einen Punkt erreicht haben, wo es nicht heißt "too big to fail" sondern"too big to survive". Wir sollten diese Bewegung nicht unterschätzen. Bekanntlich hat die Pandemie die Kluft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...