Beim DAX-Short-Knockout-Zertifikats von HSBC (WKN: TT0W70; akt. Kurs: 17,08 EUR) gibt es nur wenig Neues. Unsere Order zur Aufstockung um weitere 500 Stück auf dann 1.500 Stück mit einem Limitkurs von 15,40 EUR liegt weiter in Frankfurt. Gestern näherten wir uns der Zielmarke bis auf weniger als einen Euro an, bevor der DAX heute erneut rückläufig war und den Kurs des Short-Zertifikats entsprechend nach oben trieb. Wir warten also weiter auf Ausführung der Order. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel ...

