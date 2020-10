DGAP Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: Siemens Healthineers AG / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

07.10.2020

Erlangen, 07. Oktober 2020 Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen nach § 111c Abs. 4 AktG Siemens Healthineers AG, München Mit Wirkung zum 6. Oktober 2020 schloss die Siemens Healthineers AG folgende Geschäfte: Übernahme der Zahlungsverbindlichkeiten im Zusammenhang mit einem Darlehen (das "Relevante Einzeldarlehen") unter einem Darlehensrahmenvertrag (das "Master Loan Agreement") von der bisherigen Schuldnerin Siemens Healthineers Beteiligungen GmbH & Co. KG, um die Verschuldungsstruktur der Siemens Healthineers AG Gruppe zu straffen. Das Relevante Einzeldarlehen bestand zuletzt zwischen der Siemens Finance B.V. als Darlehensgeberin und Siemens Healthineers Beteiligungen GmbH & Co. KG als Schuldnerin. Ursprüngliche Partei des Darlehensrahmenvertrags und Darlehensnehmerin des Relevanten Einzeldarlehens war die Siemens Medical Solutions USA, Inc. Die Übernahme der Zahlungsverbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem Relevanten Einzeldarlehen erfolgte durch Abschluss eines Schuldübernahmevertrags zwischen Siemens Healthineers AG und Siemens Healthineers Beteiligungen GmbH & Co. KG, eines Zustimmungsvertrags zwischen der Darlehensgeberin Siemens Finance B.V. sowie den weiteren Parteien Siemens Healthineers AG, Siemens Healthineers Beteiligungen GmbH & Co. KG und Siemens Medical Solutions USA, Inc. sowie eines Anzeigeschreibens. Die Auflagen, Kündigungsgründe usw., die für das Relevante Einzeldarlehen gelten, beziehen sich nun auf die Siemens Healthineers AG. Der Nominalbetrag des Relevanten Einzeldarlehens beträgt USD 1.688.831.000,00. Die während der Restlaufzeit noch anfallenden Zinsen betragen insgesamt USD 275.192.478,21. Für die Siemens Healthineers AG und die Siemens Healthineers Beteiligungen GmbH & Co. KG fielen für die Umstrukturierung keine Kosten an und die Konditionen des Relevanten Einzeldarlehens blieben unverändert.



Übernahme einer Hedging-Position aus Fremdwährungs-Hedge-Geschäften zwischen der Siemens Healthineers Beteiligungen GmbH & Co. KG und der Siemens Aktiengesellschaft zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken aus dem Relevanten Einzeldarlehen durch Abschluss eines ISDA Novation Agreement zwischen Siemens Aktiengesellschaft, Siemens Healthineers Beteiligungen GmbH & Co. KG und Siemens Healthineers AG. Für die Übernahme der Hedging-Position fielen keine Kosten an und die Konditionen der Fremdwährungs-Hedge-Geschäfte blieben unverändert. Der Abschluss der genannten Vereinbarungen stellt für Siemens Healthineers AG Geschäfte mit nahestehenden Personen im Sinne von §§ 111a ff. AktG dar, da Siemens Aktiengesellschaft als Mehrheitsaktionärin und Siemens Finance B.V. als deren indirekte Tochtergesellschaft nahestehende Personen der Siemens Healthineers AG im Sinne von § 111a Abs. 1 AktG sind. Am 2. Oktober 2020 hatte der zuständige Ausschuss des Aufsichtsrats der Siemens Healthineers AG dem Abschluss der Vereinbarungen zugestimmt. Kontakt: Marc Koebernick

Leiter Investor Relations

Henkestr. 127

91052 Erlangen

Deutschland

Tel.: +49 (9131) 84-2676

