Mercedes bestätigt den Marktstart der elektrischen S-Klasse unter der Bezeichnung EQS für 2021. Dafür hat der Autobauer eine völlig neue Elektroarchitektur entwickelt. Eine weitere befindet sich in Arbeit. Die neue E-Plattform für Fahrzeuge der Luxus- und Oberklasse - die Electric Vehicle Architecture (EVA) - soll sich im kommenden Jahr als Erstes in der Luxuslimousine EQS bewähren. Auch ein EQE als elektrisches Pendant zur E-Klasse befindet sich bereits in fortgeschrittenen internen Tests. Allein der EQS soll laut EVA-Chef Christoph Starzynski bereits zwei Millionen Testkilometer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...