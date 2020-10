DJ Bremer SPD sagt wegen Corona-Lage Landesparteitag ab

BREMEN (AFP)--Wegen der sich verschärfenden Corona-Lage hat die Bremer SPD ihren für den kommenden Samstag geplanten Landesparteitag abgesagt. Der ordentliche Parteitag mit Neuwahl eines Landesvorstands werde auf das kommende Jahr verschoben, teilte die Partei am Mittwoch mit. Grund sei die in Bremen "stark gestiegene Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus". Der SPD-Landesvorstand fasste den Beschluss demnach einstimmig in einer Videokonferenz.

Die Bremer Gesundheitsbehörde hatte zuvor mitgeteilt, dass in der Stadtgemeinde Bremen am Mittwoch 99 Neuinfektionen registriert worden seien. Die sogenannte Siebentageinzidenz liege bei 57,6 und übersteige damit den Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Sondergenehmigungen für Großveranstaltungen wurden in der Hansestadt ausgesetzt und neue Beschränkungen für private Feiern und andere Veranstaltungen erlassen.

