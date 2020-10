US-Präsidentschaftswahl bleibt beherrschendes Thema "Same procedure as …"? Vieles an der anstehenden US-Präsidentschaftswahl mutet wie eine Wiederauflage des Jahres 2016 an. Wir erinnern uns: Damals waren die Umfragen, Medien und selbst die Wahlwetten ziemlich eindeutig davon ausgegangen, dass Hillary Clinton ins Weiße Haus einziehen werde. Bis zum Wahltag ergab sich daraus ein geschlossenes Bild gegenseitiger Bestätigung. Lediglich in der freien Wildbahn konnte man spüren, dass es im Lande einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...