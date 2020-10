DJ Regierung sagt Carbon-Leakage-Schutz bereits ab 2021 zu

BERLIN (Dow Jones)--Unternehmen sollen unmittelbar mit der Einführung des CO2-Preises auf Kraft- und Heizstoffe im kommenden Jahr vor internationalen Wettbewerbsnachteilen geschützt werden. Das sieht der Änderungsentwurf für das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) vor, den der Bundestag am morgigen Donnerstag verabschieden will. Demnach kann die Bundesregierung bereits mit Rückwirkung zum 1. Januar 2021 gegen das sogenannte Carbon Leakage vorgehen.

Als Carbon Leakage wird die Verlagerung von Industrieprozessen in Länder mit geringeren oder gar keinen Klimaauflagen bezeichnet - ein Effekt, der nicht nur Jobverluste bedeutet, sondern auch zu höheren Treibhausgasemissionen führen kann. Laut der Gesetzesbegründung hatte die Regierung entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung von Carbon Leakage dem Bundesrat in einer Protokollerklärung zugesagt. In der ursprünglichen BEHG-Fassung war die Regierung nur zu Schutzregelungen ab dem 1. Januar 2022 ermächtigt.

Union: "Das sichert Arbeitsplätze"

Wirtschaftsvertreter hatten kritisiert, dass das ein Jahr zu spät sei, da der CO2-Preis bereits Anfang 2021 beginnt. Die Unionsfraktion erklärte, es gebe für die Unternehmen nun einen "praxistauglichen und möglichst bürokratiearmen Schutz vor Wettbewerbsnachteilen", sagte die umweltpolitische Fraktionssprecherin Marie-Luise Dött (CDU). "Das sichert Arbeitsplätze und erhält die Wertschöpfungsketten in unserem Land."

Mit der Gesetzesnovelle sollen auch die höheren Zertifikatspreise, auf die sich Bundesrat und Bundestag im Vermittlungsausschuss geeinigt hatte, gelten. Demnach startet der Betrag pro Tonne CO2 im kommenden Jahr mit 25 Euro statt 10 Euro. Danach steigt der Preis schrittweise bis zu 55 Euro im Jahr 2025 an. Ab 2026 soll ein Preiskorridor von mindestens 55 und höchstens 65 Euro gelten.

VKU sieht große Lücken bei der Fernwärme

Die Stadtwerke begrüßten, dass wesentliche Verbesserungsvorschläge der Kommunen in den Änderungen zum Brennstoffemissionshandelsgesetz aufgegriffen worden seien. Aufgeschoben sei jedoch die Frage der Ausnahme von Siedlungsabfällen, um steigende Abfallgebühren zu verhindern, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), Ingbert Liebing. Auch müssten die Belastungen der Klimaschutztechnologie Kraft-Wärme-Kopplung verhindert werden. "So droht das BEHG der Fernwärme einen Bärendienst zu erweisen", so Liebing.

October 07, 2020

