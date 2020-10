Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX arbeitet ohne Hektik an der Vervollständigung der Muster in der Seitwärtsbewegung der letzten 2 Wochen. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX kann bei 13827 einen vollständigen Aufwärtsimpuls und damit eine schwarze 1 auf der Jahrhundert-Zeitebene beendet haben. Der scharfe Rücklauf seit dem Allzeithoch ist korrektiv ...

