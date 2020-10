In einem offenen Brief an Amazon-Chef Jeff Bezos äußern mehrere EU-Parlamentarier ihre Bedenken, Amazon könnte Politiker und Gewerkschafter in Europa bespitzeln. Jetzt ist Bezos am Zug. Zwei Jobanzeigen von Amazon haben Brüssel aufgescheucht. In denen sucht der E-Commerce-Riese nach "Intelligence Analysts", die diverse Bedrohungen überwachen sollen. So weit, so uninteressant. Allerdings zählt Amazon zu den Bedrohungen auch Gewerkschaften und entsprechende Bestrebungen, sich zusammenzuschließen. Und: Im selben Atemzug wie Terrorismus und Hassgruppen nennt der Konzern feindlich ...

