Vertriebspartner, Anbieter und Influencer auf der ganzen Welt schließen sich mit Ingram Micro zusammen, um sich die Zukunft auszumalen und den Erfolg zu teilen

Zum ersten Mal in seiner Geschichtebietet Ingram Micro Inc. seine ONE-Veranstaltung einem ganz und gar globalen Publikum als vollständig virtuelle interaktive Erfahrung an. Durch die Zusammenführung von APAC ONE, EMEA ONE, LATAM ONE und North America ONE ist Ingram Micro in der Lage, mehrere Zeitzonen und Sprachen zu unterstützen und Gastgeber für 12 Grundsatzreden, 150 Sitzungen sowie Referenten und Teilnehmer aus mehr als 60 Ländern zu sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201007006030/de/

"We've set high expectations, and are excited to have our partners and providers take what they hear, see and experience at ONE and imagine what's next for their business, their partner ecosystem and their customers." Paul Bay, EVP and President, Global Technology Solutions, Ingram Micro Inc. (Graphic: Business Wire)

Als Teil der Erfahrung werden für jede Region lokalisierte Inhalte und Sitzungen bereitgestellt. Es werden außerdem vor und nach der Veranstaltung gezielte Sitzungen für besondere Gäste aus Ländern und Communitys, einschließlich der SMB Alliance und der Trust X Alliance von Ingram Micro, abgehalten. Den Vertriebspartnern und Anbietern von Ingram Micro wird empfohlen, sich jetzt unter https://imaginenext.ingrammicro.com/one anzumelden.

Das Führungsteam von Ingram Micro wird die diesjährige Online-Erfahrung mit einleitenden Bemerkungen von CEO Alain Monié und EVP und President Paul Bay eröffnen. Weitere Höhepunkte der Veranstaltung sind:

Kamingespräche mit Cisco-CEO Chuck Robbins und IBM-President Jim Whitehurst

Futuristische Grundsatzrede von Matthew Griffin, Gründer und CEO des 311 Institute

Grundsatzrede zum Thema Diversität und Einbeziehung von Hakeem Oluseyi, ehemaliger NASA Space Science Education Lead

Grundsatzrede zum Thema Technologie und Trends von Michelle Bailey, Vice President der IDC Group

Ansprachen von Führungskräften aus der globalen Wirtschaft, darunter Jennifer Anaya, SVP of Marketing von Ingram Micro, Nimesh Davé, EVP Global Cloud, und Sabine Howest, VP of Global Partner Engagement and IoT

Besondere Gäste, darunter ein mit dem GRAMMY-Award ausgezeichneter Musiker und Bands aus aller Welt

Eine inspirierte Ansprache von einem der erfolgreichsten Autoren und optimistischsten, motivierendsten Redner auf dem Planeten

Eine vollständige Liste der Redner und Sitzungen, einschließlich der Identitäten der oben genannten Künstler und Motivationsredner, findet sich hier. Darüber hinaus werden im Vorfeld und während der Veranstaltung mehrere wichtige Ankündigungen und strategische Initiativen von Ingram Micro erwartet, darunter Community-Ankündigungen von SMB Alliance und Trust X Alliance. Live-Networking, virtuelle Happy Hours und KI-gestützte Business-Match-ups stehen den Teilnehmern ebenfalls zur Verfügung.

"Wir haben hohe Erwartungen gesetzt und freuen uns darauf, dass unsere Partner und Anbieter das, was sie bei ONE hören, sehen und erleben, nutzen, um sich die Zukunft für ihr Unternehmen, ihr Partner-Ökosystem und ihre Kunden auszumalen", so Bay. "Gemeinsam arbeiten wir intelligenter, härter und zielbewusster. Ingram Micro und das von uns unterstützte Ökosystem der Partner-Exzellenz ist heute relevanter denn je für die Vitalität und den Erfolg der Geschäftslandschaft auf lokaler, regionaler und globaler Ebene ... und wir sind bereit, noch mehr zu tun."

Channel-Pressevertreter und Analysten sind herzlich eingeladen, sich anzumelden und an bestimmten Sitzungen der ONE Experience von Ingram Micro vom 4. bis 5. November teilzunehmen.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte https://imaginenext.ingrammicro.com/one.

Über Ingram Micro

Ingram Micro hilft Unternehmen, die Verheißungen der Technologie zu verwirklichen. Die Firma bietet ein volles Spektrum an globalen Technologie- und Lieferkettenleistungen für Unternehmen rund um die Welt. Tiefgehende Fachkompetenz in Technologielösungen, Mobilität, Cloud und Lieferkettenlösungen lassen die Geschäftspartner effizient und erfolgreich in den von ihnen belieferten Märkten tätig werden. Einmalige Agilität, tiefgehende Markteinblicke und Vertrauen und Zuverlässigkeit, die von Jahrzehnten bewährter Beziehungen herrühren, heben Ingram Micro von Mitbewerbern ab. Finden Sie heraus, wie Ingram Micro auch Ihnen helfen kann, die Verheißungen der Technologie zu verwirklichen. Mehr finden Sie unter www.ingrammicro.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201007006030/de/

Contacts:

Marie Rourke

WhiteFox Marketing

714.292.2199

marie@whitefoxpr.com