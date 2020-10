MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Missbrauch/Bistum Mainz:

"Kritik und Widerspruch stehen nach wie vor nicht hoch im Kurs in der katholischen Kirche. Immer noch predigt sie eine überholte Sexualmoral. Insofern leistet die Mainzer Diözese einen wertvollen Beitrag, die Schwächen einer Institution aufzuzeigen, die bislang leider immer wieder in Halbheiten auf dem Weg zur Erneuerung abgleitet. Dieser Abgrund lauert überall in der katholischen Kirche - Bischof Kohlgraf ist so mutig und gibt es einfach mal zu."/al/DP/he