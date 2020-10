FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 08. Oktober:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 CHE: Givaudan, 9Monatsumsatz

07:00 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen

07:30 AUT: OMV, Trading Update Q3

08:00 GBR: Imperial Brands, Trading Statement

08:00 GBR: Easyjet, Pre-Close Trading Statement

10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) zu Aktionärsklagen gegen die Autobauer Volkswagen und Porsche 13:00 DEU: FMC, Kapitalmarkttag (online)

14:00 DEU: Video-Konferenz mit dem scheidenden VDMA-Präsidenten Martin Welcker über anstehende Herausforderungen für den Maschinen- und Anlagenbau 16:30 CHE: Pk Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) zu Ansteckungsgefahr an Bord 18:00 DEU: Townhall-Talkrunde von Microsoft mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) USA: Carnival Corp, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 USA: TV-Debatte zwischen den Vizepräsidentschaftskandidaten für die US-Wahl 2020. In der University of Utah werden der republikanische Vizepräsident Mike Pence und die Vize-Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris, aufeinander treffen. 08:00 DEU: Handelsbilanz 08/20

08:00 DEU: Inlandstourismus 08/20

08:00 DEU: Insolvenzen Juli 2020 einschließlich Trendindikator September 2020 13:30 DEU: EZB Sitzungsprotokoll 10.9.20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 16:00 USA: IWF veröffentlicht Analyse zur Auswirkung der Pandemie auf die Weltwirtschaft EUR: Weitere Verhandlungsrunde zu langfristigem EU-Haushalt und Corona-Konjunkturprogramm SONSTIGE TERMINE

03:00 USA: TV-Duell der beiden Anwärter um die US-Vizepräsidentschaft. In dem etwa 90 Minuten langen TV-Duell werden sich Vizepräsident Mike Pence und Kamala Harris für die Demokraten gegenüberstehen. DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Krise

09:00 "Die Corona-Lage im Herbst" u.a. mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar H. Wieler 10:00 DEU: Pk Creditreform Wirtschaftsforum zu Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand in Deutschland und Sachsen Herbst 2020 10:00 EUR: Videokonferenz der EU-Innenminister

11:30 DEU: Abschluss-Pk der Konferenz von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit seinen EU-Amtskollegen und EU-Verkehrskommissarin Adina Valean 15:00 DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel bei Vollversammlung des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) (per Video) DEU: Gewerkschaft Verdi ruft zu landesweitem Warnstreik im Öffentlichen Personennahverkehr in NRW auf DEU: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Klagen der Stadt Fehmarn und eines Landwirts zum Großprojekt Feste Fehmarnbeltquerung THA: Internationaler Frauengipfel Global Summit of Women (bis 10.10.) °

