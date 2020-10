DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Schanghai ruht der Börsenhandel im Zuge der sogenannten Goldenen Woche rund um den Nationalfeiertag.

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Hangeul-Feiertages (Tag des koreanischen Alphabets) geschlossen.

TAGESTHEMA

Auf der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank am 15. und 16. September stand die Corona-Pandemie im Fokus. Die Währungshüter beschäftigten sich mit der geeigneten Reaktion auf diese Herausforderung, wie das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll offenbart.

Dabei wurde die Hürde für eine Zinsanhebung höher gelegt. Die Repräsentanten signalisierten ihre Erwartung, dass es mindestens drei Jahre benötigen werde, bis die neue Schwelle ereeicht sein wird.

Die Fed-Vertreter haben hierzu drei Bedingungen festgelegt, die erfüllt seine müssen, um eine Anhebung der kurzfristigen Zinsen von aktuell nahe Null zu erwägen. Erstens müssen sie überzeugt sein, dass am Arbeitsmarkt die maximalen Beschäftigungsziele erreicht seien - Diese wurden indes nicht näher ausbuchstabiert. Zum zweiten müsse die Inflation auf 2 Prozent steigen. Zum dritten müsse eine gewisse Evidenz gegeben sein, dass die Teuerung moderat über 2 Prozent laufen werde.

Zwei Mitglieder des Ausschusses wichen von dem Statement ab, aus unterschiedlichen Gründen. Der Präsident der Fed von Dallas, Robert Kaplan, favorisierte eine weniger präzise Zielvorgabe, während Neel Kashkari von der Fed von Minneapolis eine mutigere Version bevorzugt hätte.

Neue Projektionen zeigen, dass die Vertreter in diesem Jahr mit einer etwas stärkeren wirtschaftlichen Erholung und einem schnelleren Rückgang der Arbeitslosenquote als im Juni rechneten. Es bestand jedoch nach wie vor beträchtliche Unsicherheit über den Verlauf der Pandemie und ihre Auswirkungen auf Wachstum, Einstellungen und Kreditausfälle, die den Finanzsektor schwächen könnten.

Mehrere Währungshüter zeigten sich besorgt über die Aussicht auf eine verzögerte oder reduzierte steuerliche Unterstützung durch den Kongress und das Weiße Haus, nachdem die erweiterte Arbeitslosenunterstützung und die Unterstützung für kleine Unternehmen in diesem Sommer ausgelaufen sind. Einige Fed-Vertreter erklärten, dass ihre optimistischere Prognose von zusätzlichen Ausgaben in Höhe von mindestens 1 Billion Dollar ausgehe.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:50 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 2Q

07:30 AT/OMV AG, Zwischenbericht 3Q

08:00 GB/Imperial Brands plc, Zwischenbericht

08:00 GB/Easyjet plc, Zwischenbericht

10:00 DE/Hamborner Reit AG, Online-HV

13:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Kapitalmarkttag

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende TLG Immobilien AG 0,96 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz August Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +16,0 Mrd Euro zuvor: +18,0 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +15,5 Mrd Euro zuvor: +20,0 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: +4,7% gg Vm - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 825.000 zuvor: 837.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IE/Auktion 0,20-prozentiger Anleihe mit Laufzeit Mai 2027 Auktion 0,20-prozentiger Anleihe mit Laufzeit Oktober 2030 Auktion 0,40-prozentiger Anleihe mit Laufzeit Mai 2035 im Gesamtvolumen von 1 bis 1,5 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihe mit Laufzeit August 2023 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,50-prozentiger Anleihe mit Laufzeit April 2026 im Volumen von 30 Mrd HUF Auktion 3,25-prozentiger Anleihe mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 30 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.955,50 0,21 S&P-500-Indikation 3.427,75 0,29 Nasdaq-100-Indikation 11.517,00 0,24 Nikkei-225 23.649,76 0,97 Schanghai-Composite Feiertag +/- Ticks Bund -Future 174,13 10 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.928,57 0,17 DAX-Future 12.928,00 1,07 XDAX 12.945,14 1,06 MDAX 27.617,71 -0,18 TecDAX 3.101,19 -0,30 EuroStoxx50 3.233,43 0,00 Stoxx50 2.911,87 -0,32 Dow-Jones 28.303,46 1,91 S&P-500-Index 3.419,44 1,74 Nasdaq-Comp. 11.364,60 1,88 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,03 -52

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften am Donnerstag mit kleineren Gewinnen in den Handel starten. Gute Vorlagen bietet die Wall Street - die Hoffnung, dass doch noch zumindest ein kleines Hilfspaket verabschiedet werden könnte, half dort. Das Gezerre um das Paket dürfte indes weitergehen, besonders so kurz vor den Präsidentschaftswahlen. In der Nacht stand derweil die Fernsehdebatte zwischen US-Vizepräsident Mike Pence und seiner demokratischen Widersacherin Kamala Harris im Fokus. Diese verlief sehr viel sachbezogener als das Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden.Indes zeichnet sich ein weiter ruhiges Geschäft an den Börsen ab, auch wenn schon erste Unternehmen ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Die Commerzbank sieht Potenzial für positive Überraschungen. Die Mehrzahl der Ergebnisse für das zweite Quartal seien nicht ganz so schlecht ausgefallen wie von den Analysten erwartet. Trotzdem seien die Schätzungen für das Gesamtjahr in vielen Fällen nicht angehoben worden, weil die meisten Analysten der Entwicklung im zweiten Halbjahr skeptisch gegenüberstehen. "Dies erhöht die Chance, dass die Ergebnisse einiger Unternehmen im dritten Quartal die Erwartungen übertreffen werden", heißt es.

Rückblick: Uneinheitlich - Während sich die Fallzahlen der Corona-Pandemie unverändert im Steigen befinden, stellte der im Wahlkampfmodus befindliche US-Präsident Donald Trump die Verhandlungen zu einem weiteren Konjunkturhilfspaket ein. Anschließend ruderte er etwas zurück und stellte ein abgespecktes Hilfsprogramm in Aussicht. "Ein zweites Hilfspaket ist dringend notwendig und alternativlos", so ein Ökonom. Für einen Dämpfer sorgte die deutsche Industrieproduktion per August. Volkswirte sprachen von Enttäuschung auf ganzer Linie. Im Windschatten der Deutschen Post gewannen Royal Mail 1,6 Prozent. Tyman kletterten um 14,8 Prozent. Die Briten hatten mitgeteilt, dass sich die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal "signifikant" besser als die eigenen Erwartungen gestaltet habe. Canaccord Genuity erhöhte die Einstufung auf "Buy".

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Nachdem der DAX die längste Zeit des Tages im Minus notiert hatte, kamen mit einer fest tendierenden Wall Street Käufer an den Markt. Deutsche Post hatte nach einem guten dritten Quartal den Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr angehoben. Die Aktie stellte mit einem Plus von 3,9 Prozent den Gewinner im DAX. Covestro kletterten um 2,9 Prozent. Goldman Sachs hatte die Aktie mit "Buy" bestätigt und ordentliches Kurspotenzial signalisiert. Dialog Semiconductor schlossen 3,2 Prozent im Plus. Das Technologieunternehmen hatte die Umsatzprognose für das dritte Quartal erhöht. Um 2,7 Prozent nach unten ging es für Tui. Der Weggang der CFO Birgit Conix kam nicht gut an.

XETRA-NACHBÖRSE

Am Gesamtmarkt lief es mit der festen Wall Street noch etwas nach oben. SHW reagierten nicht auf die neue Umsatzprognose, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Neue Hoffnung auf staatliche Hilfen für bestimmte Branchen und Konsumenten in den USA haben am Mittwoch die Wall Street steil nach oben geführt. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump mit seiner Verlautbarung, die Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten für ein neues Corona-Hilfspaket seien gescheitert, noch arg belastet. Nun relativierte der Präsident seine Haltung und sorgte für neue Hoffnung in der Sache. Trump stellte staatliche Hilfen für Familien, Fluggesellschaften und Kleinunternehmen in Aussicht.Die Aktien von Fluggesellschaften stellten die klaren Gewinner: Southwest Airlines, United Airlines und Delta Air zogen zwischen 2,8 und 4,3 Prozent an. Die Branchenpapiere profitierten von der Ankündigung Trumps, den Sektorunternehmen unter die Arme greifen zu wollen.

Die Stärke des Aktienmarktes belastete US-Renten, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte um 4,6 Basispunkte auf 0,79 Prozent zu.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 08, 2020 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.