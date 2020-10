The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.10.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.10.2020Aktien1 CA2685751075 E-L Financial Corporation Ltd.2 US4560361028 Industrial Bank of Korea3 US5207761058 Lawson Products Inc.4 US62014P1084 Motus GI Holdings Inc.5 US8740891051 Talanx AG6 US98873Q1004 Yunhong CTI Ltd.7 US3773201062 Glatfelter Corp.8 CA09076M1014 BioVaxys Technology Corp.9 US88087E1001 Terminix Global Holdings Inc.10 US16961L1061 Chinook Therapeutics Inc.Anleihen1 US126650DP20 CVS Health Corp.2 XS1720572848 Banco de Sabadell S.A.3 USU3625PAB68 GCI LLC4 XS2240463674 Lorca Telecom Bondco S.A.5 US084664CV10 Berkshire Hathaway Finance Corp.6 CA135087L443 Canada, Government of...7 CH0545754688 Basler Kantonalbank8 DE000DD5AS97 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main9 DE000DD5ATK9 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main10 DE000DD5ATJ1 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main11 DE000DD5ATH5 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main12 US05584KAH14 BPCE S.A.13 BE0002736172 Flämische Gemeinschaft14 XS2243322976 Heathrow Funding Ltd.15 PTRAAGOM0001 Acores, Região Autónoma16 EU000A1G0EK7 European Financial Stability Facility [EFSF]17 USP9028NAZ44 Telecom Argentina S.A.18 US084664CW92 Berkshire Hathaway Finance Corp.19 XS2243329807 International Finance Corp.20 DE000HLB2XA3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB2XB1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB40W5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale