DGAP-News: vr-on GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/Expansion

vr-on wird Unity Verified Solutions Partner



08.10.2020 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



vr-on wird Unity Verified Solutions Partner Das Münchner Start-up vr-on gab heute bekannt, dass es nun Unity Verified Solutions Partner ist. Verified Solutions Partner (VSP) bedeutet, dass vr-on von Unity verifiziert wurde, um sicherzustellen, dass sein SDK für die neueste Version des Unity-Editors optimiert ist und Entwicklern, die Unity verwenden, eine nahtlose Erfahrung bietet. In der Zeit des Covid-19 steigt die Nachfrage nach Lösungen für Remote Conferencing rasant. Als VSP von Unity, der weltweit führenden Plattform für die Erstellung und den Betrieb interaktiver Echtzeit-3D-Inhalte (RT3D), wird vr-on in der Lage sein, eine einzigartige Lösung für Unternehmenskunden anzubieten, die 3D-Cloud-Konferenzdienste benötigen. "Viele Branchen arbeiten bereits mit digitalen Zwillingen", sagte Mathias Wochnig, CEO vr-on. "Durch die Kombination von Unity und STAGE für Konferenzen können die Beteiligten nun ihre 3D-Inhalte in Echtzeit diskutieren, egal wo sie sich befinden. "Unity ist begeistert über die Partnerschaft mit vr-on, die es ermöglicht Kunden einen flexiblen und leistungsstarken 3D-Cloud-Konferenzdienst anbieten zu können", sagte Ed Martin, Senior Product Manager bei Unity. "Branchenübergreifend hat die STAGE-Lösung von vr-on das Potenzial, die Art und Weise, wie Unternehmen Echtzeit-3D-Inhalte nutzen, zu transformieren, um standortübergreifende Zusammenarbeit sowie die Einbindung von Partnern und Kunden zu verbessern. Ansprechpartner: marketing@vr-on.com

Website vr-on: www.vr-on.com

Website Unity: www.unity3d.com

Kontakt:

Mathias Wochnig

E: mathias.wochnig@vr-on.com

T: +49-89-588 08 588 0 Kontakt:Mathias WochnigE: mathias.wochnig@vr-on.comT: +49-89-588 08 588 0

08.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de