Trump stellte Fluggesellschaften wirtschaftliche Hilfen in Aussicht und sorgte dadurch am Goldmarkt für eine stabile Tendenz.Das heißt: Die Staatsschulden werden weiterhin bergauf tendieren. Da es um die Wiederwahl Trumps weiterhin eher schlecht bestellt ist und das von den Demokraten geplante Konjunkturpaket höher als das der Republikaner ausfallen würde, ist mit einer anhaltenden Flucht in den "sicheren Hafen" Gold zu rechnen. Auf kurze Sicht dürften sich die Akteure an den Goldmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...