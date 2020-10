Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern von der Wall Street profitiert. Zum US-Börsenstart lag der DAX noch leicht im Minus. Im Anschluss zog er an und rettete sich damit über die Marke von 12.900 Punkten. Am Ende stand ein kleines Plus von knapp 0,2 Prozent bzw. 23 Punkten. Die Marktidee ist diesmal der S&P 500.