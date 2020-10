Zwischen 2016 und grob Mitte dieses Jahres steckte der Sojapreis noch in einem intakten Abwärtstrend fest, als die Rallye Mitte April 2020 so richtig durchstartete, konnte auch der langfristige Abwärtstrend überboten werden und führte den Sojapreis geradewegs in den Widerstandsbereich aus 2018 um 1.030 US-Cent aufwärts. Dieses Niveau wurde zeitweise überwunden, allerdings hat sich in den letzten Wochen eine äußerst volatile Seitwärtsbewegung eingestellt. Im diesjährigen Handel streckten Käufer erneut ihre Fühler aus und markierten ein frisches Mehrjahreshoch. Handfeste Signale können hieraus noch nicht abgeleitet werden, hierzu wäre ein klarer Wochenschlusskurs oberhalb von 1.050 US-Cent erforderlich. Dann würde der mittelfristige Weg für den Sojapreis weiter aufwärtsgerichtet bleiben.

Die Weichen werden gestellt

