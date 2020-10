Nachdem der Goldpreis am Montag in seinem zaghaften Aufwärtsdrang von US-Präsident Donald Trump jäh gestoppt worden ist, ging es gestern zumindest leicht nach oben. Die Minenaktien hingegen konnten keine Dynamik entwickeln. Die meisten Minenindices notierten marginal im Plus. Das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold rutschte zum Handelsende sogar ins Minus.Auf einer virtuellen Konferenz in Südafrika blickte Barrick Golds CEO Mark Bristow auf die Zukunft der Minenindustrie ...

