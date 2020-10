"Wir müssen den jungen Talenten eine Zukunftsperspektive bieten, die bis zur Pensionierung dauert. Im Moment sind wir dazu nicht in der Lage."Von Helmuth Fuchs Im Interview nimmt Thomas Flatt, Präsident swissICT, zu folgenden Fragen Stellung Die Coronakrise hat die Digitalisierung in verschiedenen Bereichen beschleunigt. Wie sieht die Situation generell in der Schweizer ICT-Szene aus? "Beispiele, die ich persönlich kenne sind netcetera oder die Blindflug Studios., die haben ihre Entwicklungsumgebungen und Prozesse schon vorher...

Den vollständigen Artikel lesen ...