FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine optimistischere Sicht der Investmentbank Barclays auf Nemetschek hat dessen Kurs am Donnerstag angetrieben. Auf Tradegate verteuerten sich die Papiere des Entwicklers von Bau- und Architektur-Software um gut vier Prozent auf 62,80 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Am Vortag hatte der Kurs die exponentielle 200-Tage-Linie getestet, diese hatte als Unterstützung gehalten.

Als Schlüssel für eine höhere Bewertung am Markt machte Analyst Sven Merkt den Übergang zu einem abonnentenbasierten Geschäftsmodell aus. Eine fortschreitende Integration der Software-Marken wäre ein weiterer Katalysator für den Kurs. Er hob die Papiere auf "Overweight" und räumt ihnen auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom Vortag rund 25 Prozent Aufwärtspotenzial ein./bek

