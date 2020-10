MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 4000 Franken belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe solide Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate vorgelegt, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem das Geschäft in Nordamerika laufe gut./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / 08:03 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXCH0010645932