Egelsbach (ots) - Mehr als fünf Zutaten braucht es nicht, um trockene und sensible Winterlippen wirkungsvoll zu pflegen. Hochwertige Shea- und Kakaobutter versorgen besonders empfindliche Lippen mit ihren von Natur aus enthaltenen Inhaltsstoffen. Blistex Sensitive kommt ab Oktober 2020 in den Handel.Für empfindliche Lippen sind kalte Herbst- und Wintermonate eine große Herausforderung. Deshalb brauchen sie eine intensive, aber extra schonende Pflege. Für genau solche Fälle hat Blistex einen neuen Lippenpflegestift entwickelt. Nur fünf Zutaten benötigen die Experten für das Produkt, das sensible Lippen sofort pflegt und schützt.Ohne Parfüm und künstliche FarbstoffeIm Winter trägt trockene Heizungsluft einmal mehr zu ausgetrockneten Lippen bei. Damit empfindliche Lippen nicht noch mehr Reizung erfahren, verzichtet Blistex im neuen Blistex Sensitive auf Parfüm und künstliche Farbstoffe und setzt mit unter anderem Kakao- und Sheabutter ausschließlich auf notwendige Inhaltsstoffe. Aber die haben es in sich.Kakaobutter zeichnet sich durch ihre pflegenden Eigenschaften auf der Haut aus. Außerdem wirkt sie hautberuhigend. Der hohe Gehalt an gesättigten und ungesättigten Fettsäuren ist wichtig für sensible Lippen und pflegt sie sofort und nachhaltig. Denn Kakaobutter hinterlässt einen leichten, schützenden Film auf der zarten Lippenhaut.Minimalistische Pflegeformel für anspruchsvolle LippenSheabutter besteht zu 50 Prozent aus Fett und ist deshalb aus hochwertigen Kosmetikprodukten kaum mehr wegzudenken. Im Blistex Sensitive entfalten in der Sheabutter natürlich enthaltenes Allatonin und Vitamin E ihre pflegende Wirkung. Eine minimalistische Pflegeformel also, die anspruchsvolle Lippen mit maximaler Wirkung pflegt.Erhältlich ist das Neuprodukt ab Oktober 2020 in ausgewählten Drogeriemärkten zu einer UVP von 1,95 EUR.Vielfältige Lippenpflege vom SpezialistenBlistex ist bereits seit mehr als 70 Jahren DER Lippenpflege-Spezialist mit einer vielfältigen Bandbreite an hochwertigen Produkten: Seine funktionalen Lip Repair Produkte wie Blistex Lippenbalsam, Blistex MedPlus Tiegel und MedPlus Stick sind wahre SOS-Helfer mit Sofort-Wirkung bei spröden und trockenen Lippen, die schnelle Pflege-Hilfe benötigen. Auch sie sind, wie die drei Blistex Lip Infusions, natürlich frei von Mineralölen. Bei der regelmäßigen Pflege im Alltag sorgen die Blistex Lip Care Produkte wie der Blistex Classic mit hochwertigen und reichhaltigen Inhaltsstoffen stets für natürlich schöne Lippen und intensive Pflege.Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter dem folgenden Link zum Download: https://lion.box.com/s/b05yul57nn0y03o05elpjkx4h8dp15wfÜber BlistexDas auf hochwertige Lippenpflege spezialisierte Familienunternehmen Blistex wurde im Jahr 1947 gegründet und ist seit 1967 in Oak Brook, Illinois ansässig. Hier befinden sich Hauptsitz, Verwaltung und das moderne Forschungs- und Produktionszentrum, wo neue Rezepturen entwickelt, getestet und hergestellt werden. In Deutschland und Österreich wird Blistex seit den 1970er Jahren exklusiv durch das mittelständische Markenartikelunternehmen delta pronatura vertrieben. Das Unternehmen beschäftigt in vierter Generation weltweit circa 350 Mitarbeiter mit Hauptsitz in Egelsbach nahe Frankfurt am Main. Zum Markenportfolio von delta pronatura gehören neben Blistex unter anderem auch die erfolgreichen Marken Dr. Beckmann, Bullrich und Bi-Oil. Weitere Infos zu delta pronatura unter www.deltapronatura.de (http://www.deltapronatura.de/)Pressekontakt:Pressebüro Blistexc/o MSL Germany, Otto-Meßmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am MainT: +49 69 6612456-8370, F: +49 69 6612456-8399katharina.marg@mslgroup.com, www.blistex.deOriginal-Content von: Blistex, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145491/4728080