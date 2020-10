Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Donnertag in der Mehrheit zugelegt. Gewinne der US-Börsen stützten.Tokio / Hongkong / Shanghai - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Donnertag in der Mehrheit zugelegt. Gewinne der US-Börsen stützten. Die chinesischen Festlandbörsen blieben weiterhin geschlossen. Asien habe das Auf und Ab an der Wall Street einmal mehr nicht vollständig umgesetzt, stellte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda in einem Kommentar fest. Am Mittwoch hatten die...

Den vollständigen Artikel lesen ...