Auf dem deutschen Börsenparkett dominieren am Donnerstag zunächst du Bullen.Der DAX stieg 0,64 Prozent höher bei 13.011,23 Punkten in den Handel ein.Eine fortgesetzte Erholung des deutschen Außenhandels stützte die Stimmung.Gute Vorgaben aus den USAAn der Wall Street hatten Anleger am Vortag bereits wieder nach Aktien gegriffen, nachdem die Absage des US-Präsidenten ...

