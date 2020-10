Nach dem starken Börsenstart kommt die Aktie von Siemens Energy in der laufenden Woche etwas unter Druck. Es ist davon auszugehen, dass sich noch immer viele Altaktionäre von Siemens von den Papieren der Tochter trennen. Das dürfte auch in den kommenden Tagen so bleiben. Doch es sollten auch ausreichend Käufer an der Seitenlinie warten, denn die Bewertung ist attraktiv.Das untermauert auch eine frische Studie der HSBC. Die Bank hat Siemens Energy neu in die Bewertung aufgenommen und empfiehlt die ...

