Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh etwas höher gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung tendierte gegen 8.45 Uhr bei 1,1778 Dollar, nachdem sie am Vorabend bei 1,1769 Dollar notiert hatte. "Fundamentale Impulse auf das Marktgeschehen sind heute Mangelware, denn einzig die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA haben einen potenziell marktbewegenden Charakter", formulierten ...

