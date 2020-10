GIVN SW - Givaudan Q3 Umsatz verfehlt Erwartungen, Givaudan bleibt auf Wachstumskurs und bestätigt die ZieleAMS SW - AMS will sich frische Mittel sichern - Umsatzerwartung erfülltOMV AV - OMV-Förderung sank in Q3 weiter auf 444.000 boe/d,Vorquartal: 464.000 AIR FP - Die Bundesregierung warnt im Kreise der EU-Staaten davor, den Handelskonflikt mit den USA vor der Präsidentschaftswahl zu verschärfen. Wie das Handelsblatt aus Regierungskreisen erfuhr, spricht sich Berlin dagegen aus, noch vor der Wahl am 3. November im Subventionsstreit um die Flugzeugbauer Airbus und Boeing zurückzuschlagen. Frankreich hingegen plädiert für eine schnelle Reaktion. Nach einem noch unveröffentlichten Entscheid der Welthandelsorganisation dürfte die EU ab dem 26. Oktober Strafzölle auf US-Exporte im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...