Weinfelden (ots) - Nach der erfolgreichen Aktion im vergangenen März, wiederholt Lidl Schweiz seine Aktion mit Carvolution. Ab dem 8. Oktober bietet Lidl Schweiz erneut ein Auto im Abonnement an. Kundinnen und Kunden können einen neuen Renault Clio bestellen und zu einem monatlichen Fixpreis das Auto inklusive Vollkaskoversicherung, Steuern, Wartung, Service und Reifen abonnieren.Während vier Wochen können Kundinnen und Kunden den neu lancierten Renault Clio TCe 100 X-Tronic im Abonnement erhalten - und das für nur CHF 429 pro Monat. Vollkaskoversicherung, Steuern, Wartung, Service, und Reifen sind in diesem Preis bereits inklusive. Neu erhalten Kundinnen und Kunden zudem eine Avia-Tankkarte und profitieren von einem Rabatt von 5 Rappen pro Liter.Remo Brugger, Head of Digital bei Lidl Schweiz freut sich auf die Aktion: "Wir haben im Nachgang der ersten Abo-Aktion im März unzählige Kundenanfrage erhalten, ob das Angebot bald wiederholt wird. Diesem Kundenbedürfnis kommen wir gerne nach und wiederholen jetzt die erfolgreiche Aktion. Einen Monat lang können Kundinnen und Kunden jetzt wieder ein Auto-Abo zum besten Lidl-Preis erhalten. Wir möchten dem aktuellen Bedürfnis der Bevölkerung entgegenkommen, mit unserer Aktion kurzfristig auf ein eigenes Fahrzeug umsteigen zu können, ohne sich längerfristig für ein Auto entscheiden zu müssen."Olivier Kofler, CEO von Carvolution erklärt, warum das Abo so günstig angeboten werden kann: "Wir erreichen diese Konditionen zum einen durch gute Beziehungen zu unseren Partnern, hohe Bestellmengen und zum anderen durch unsere effizienten, digitalen Prozesse. Diese Kombination erlaubt uns, die günstigsten Neuwagen der Schweiz zu vermitteln und gleichzeitig mit dem All-inclusive Abo mehr Flexibilität und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten."Über www.lidl-auto-abo.ch (http://www.lidl-auto-abo.ch) ist das Auto-Abo ab 8.Oktober bis 4.November reservierbar. Der Abo-Start kann bis Ende Februar 2021 erfolgen. Die Mindestvertragsdauer beträgt 12 Monate. Danach ist das Abo monatlich kündbar.