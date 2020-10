NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9500 Pence belassen. Der Umsatz dürfte in lokalen Währungen um 2,4 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Ausblick auf das Gesamtjahr 2020 sollte der britische Pharmakonzern bestätigen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2020 / 21:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

